Volontari per L’Estate dell’Aratro 2024: come fare domanda

PIANELLA – Arotron di Pianella (Pe) cerca volontari per l’Estate dell’Aratro 2024 che verrà inaugurata il 30 giugno e si protrarrà fino ad ottobre. Per scoprire il dietro le quinte della seconda edizione della kermesse pianellese e lavorare a stretto contatto con professionisti del settore teatrale e musicale è possibile candidarsi mandando una lettera di presentazione a info@arotron.it entro il 20 giugno alle ore 24.00.

La call è rivolta a tutti coloro che abbiano già compiuto 18 anni e che abbiano interesse a conoscere gli attori della Compagnia dell’Aratro, l’attore e doppiatore Franco Mannella e tutti gli artisti ospiti dell’Estate dell’Aratro per vivere un‘esperienza nuova ed una stagione artistica insolita.

“Conditio sine qua non per partecipare a questa call – spiega la Compagnia dell’Aratro – è l’amore per l’arte oltre che per la natura; ci auguriamo infatti di avere proposte soprattutto da parte di quei giovani che hanno una passione per il teatro per esempio ma ne sono spaventati per tante motivazioni: questa è l’occasione giusta per mettersi alla prova e trascorrere molto tempo con chi ha fatto di un’intuizione la propria vita, poichè in questa estate 2024 si avrà modo di fare esperienza direttamente sul campo”.

Pagine social @formazioneteatralearotron. Per info è possibile contattare il numero 345.5411135.