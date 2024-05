Lavori presso il Centro Erogazione Servizi (CERS) di Penne

PENNE – L’ASL di Pescara informa la cittadinanza che presso il Centro Erogazione Servizi (CERS) di Penne, in via Clemente de Caesaris, sono in corso lavori di adeguamento volti all’abbattimento delle barriere architettoniche.

Gli interventi, a cura dalla UOC Servizi Tecnici e manutentivi della ASL di Pescara, prevedono la realizzazione di posti auto per disabili, una rampa di accesso per disabili e, all’interno della struttura, un servizio igienico per disabili.

I lavori avranno una durata di circa 25 giorni per quelli all’esterno e di circa 15 giorni per quelli all’interno della struttura. Durante le lavorazioni esterne sarà necessario occupare una porzione della viabilità e degli stalli dei parcheggi esistenti.

La ASL si scusa per il disagio arrecato e sottolinea l’importanza di rendere accessibili i servizi sanitari, garantendo pari opportunità a tutti i cittadini, con particolare attenzione alle persone con disabilità.

Gli interventi in corso presso il CERS di Penne rappresentano un passo importante in questa direzione, contribuendo a creare un ambiente più inclusivo e accogliente per tutti.