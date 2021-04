Voli Ryanair da Pescara per l’estate 2021: ecco le nuove rotte

Per la stagione estiva 2021 la compagnia aerea lancia tre nuove rotte verso Treviso da giugno e verso Alghero e Trapani da luglio con due frequenze settimanali

PESCARA – Ryanair, la compagnia aerea numero uno in Italia, ha lanciato oggi (1 aprile) il proprio operativo rivisto per l’estate 2021 su Pescara, che include tre nuove rotte verso Treviso (a partire da giugno), Alghero e Trapani (da luglio), tutte operative con due frequenze settimanali, nell’ambito della programmazione estesa per l’estate ’21. Questa crescita stimolerà il traffico aereo e l’industria del turismo nella regione mentre i programmi di vaccinazione continuano e l’Europa riapre in tempo per le vacanze estive.

La programmazione di Ryanair da Pescara per l’estate 2021 prevede:

14 rotte in totale

3 nuove nazionali verso Treviso, Alghero e Trapani, tutte operative con 2 frequenze settimanali

Oltre 40voli a settimana

Collegamenti con destinazioni turistiche come Girona & Malta, oltre a mete ideali per un city break come Londra e Praga

I clienti italiani possono prenotare le loro vacanze estive a tariffe ancora più basse e con la possibilità di usufruire dell’offerta “Zero Supplemento Cambio Volo”, nel caso in cui i loro piani dovessero subire modifche. Per l’occasione, Ryanair ha lanciato un’offerta speciale con tariffe disponibili a partire da soli € 19.99 per i viaggi fino alla fine di ottobre 2021, che devono essere prenotati entro la mezzanotte di venerdì sabato 3 aprile sul sito Ryanair.com.

Chiara Ravara, Head of Sales & Marketing di Ryanair, ha dichiarato: “Grazie all’implementazione dei programmi di vaccinazione che continuerà nei prossimi mesi, il traffico aereo è destinato a crescere e siamo lieti di lanciare tre nuove rotte da Pescara verso Treviso (a partire da giugno), Alghero e Trapani (da luglio) tutte operative con due frequenze settimanali, nell’ambito della programmazione estesa per l’estate ’21. I clienti Ryanair possono ora prenotare una meritata pausa estiva con la certezza che, se i loro piani dovessero cambiare, possono spostare le date di viaggio due volte senza pagare il supplemento di cambio volo fino alla fine di ottobre 2021, e pagando solo l’eventuale differenza di prezzo tra il volo originale ed il nuovo volo. Per l’occasione, abbiamo lanciato un’offerta speciale da Pescara con tariffe a partire da soli € 19.99 per viaggi fino alla fine di ottobre 2021, che devono essere prenotati entro la mezzanotte di sabato 3 aprilesul sito Ryanair.com. Poiché queste incredibili offerte andranno a ruba rapidamente, invitiamo i clienti a collegarsi al sito www.ryanair.comper non perdere l’occasione”.

Enrico Paolini, Presidente SAGA, ha dichiarato: “La conferma della summer 2021 dall’Aeroporto d’Abruzzo a bordo dei vettori Ryanair, segna indubbiamente una fase importante per la ripresa turistica e commerciale del nostro scalo. Siamo orgogliosi della scelta della compagnia irlandese di investire su Pescara, con quattordici rotte in partenza dal capoluogo adriatico. La campagna di vaccinazione sta sicuramente dando una forte spinta alla ripresa del traffico aereo che, ci auguriamo, possa portare nuovamente il nostro Aeroporto a raggiungere i numeri registrati prima della pandemia. Per questo, auspichiamo ad una rapida e totale vaccinazione della popolazione e ringraziamo Ryanair per la fiducia accordataci ancora una volta”.