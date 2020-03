VocAzione impresa, la Regione proroga il bando: i dettagli

REGIONE – Con provvedimento dirigenziale DPG007/71 del 20/03/2020 è prorogato fino al 31.12.2020 per tutti i beneficiari dell’Avviso “VocAzione Impresa” – POR FSE ABRUZZO 14-20 – il termine previsto all’art. 8 comma 9 per la realizzazione degli investimenti e per la conclusione del progetto d’impresa.

IL BANDO VOCAZIONE IMPRESA

La Regione Abruzzo vuole sostenere l’avvio di nuove imprese da parte di soggetti disoccupati dopo una prima fase di orientamento, di potenziamento delle attitudini e di formazione. Secondo criteri di premialità saranno finanziati, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, i più validi progetti d’impresa, a sostegno dei quali saranno forniti servizi di assistenza e tutoraggio per il primo anno di attività.

Azione:

8.2.5 – Percorsi di sostegno (servizi di accompagnamento e/o incentivi) alla creazione d’impresa e al lavoro autonomo, ivi compreso il trasferimento d’azienda (ricambio generazionale).

8.5.3 – Percorsi di sostegno alla creazione d’impresa e al lavoro autonomo, ivi compreso il trasferimento d’azienda (ricambio generazionale).

8.6.2 – Percorsi di sostegno alla creazione d’impresa e al lavoro autonomo (es: management buyout, azioni di accompagnamento allo spin off rivolte ai lavoratori coinvolti in situazioni di crisi).

Fondo: FSE

Programma: CCI 2014IT05SFOP009

Data pubblicazione: Mar 15 Maggio 2018

Data scadenza: Mar 5 Giugno 2018

LINK DOCUMENTAZIONE: https://www.regione.abruzzo.it/content/vocazione-impresa