Spoltore, sostegno alle abitazioni in locazione: in liquidazione gli importi

SPOLTORE – Sono in corso di liquidazione, per gli aventi diritto, gli importi del Fondo Nazionale per il Sostegno alle Abitazioni in Locazione. Complessivamente, la Regione Abruzzo ha indirizzato al Comune di Spoltore, per l’annualità 2023 (locazioni dal primo gennaio al 31 dicembre 2022) quasi 100 mila euro.

“Seguiamo con interesse la procedura e aspettiamo che la regione ci eroghi anche la nostra quota restante del Fondo, così da poter liquidare totalmente il rimborso degli affitti ai cittadini che ne hanno fatto richiesta e ne hanno diritto” spiega l’assessore alle politiche sociali Nada Di Giandomenico.