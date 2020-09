Vittoria per 3 a 0 di Prati 37 over 70 a Calimera (LE)

La squadra pescarese supera la formazione pugliese in un incontro valido per il Campionato Italiano a squadre di tennis

PESCARA – Si è disputato oggi a Calimera (LE) l’incontro Circolo Tennis Calimera – Prati SSD, valido per gli ottavi di finale del Campionato Italiano a squadre di tennis.

La formazione di Prati 37, composta da Luciano Ciccotelli (neo campione regionale over 65), Sandro Brozzetti e da Tonino Fossati ha vinto per 3 a 0 sui campi del Circolo Tennis Calimera qualificandosi per i quarti di finale in programma domenica 4 ottobre 2020.

Nel primo singolare vittoria per 6/1 6/2 di Sandro Brozzetti (neo campione regionale over 70) su Giovanni De Rinaldis,

Nell’altro singolare Luciano Ciccotelli (neo campione regionale over 65) ha sconfitto Dario Tafuro per 6/3 6/2.

La vittoria ottenuta dalla coppia Fossati-Ciccotelli nel doppio fissava sul 3 a 0 il risultato finale dell’incontro.

Nel mese di luglio la formazione di Prati 37 aveva vinto il titolo regionale over 70 superando per 2 a 1 La Baita di Campobasso.

foto di repertorio della squadra over 70 di Prati 37