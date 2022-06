A Treglio presentazione de “La vita tra le righe”: ecco quando

L’antologia di racconti, frutto della terza edizione del Premio letterario internazionale Scribo, sarà illustrata il 18 giugno a Villa Sirena

TREGLIO – Domani, sabato 18 giugno, alle ore 19, nel giardino di Villa Sirena, sita a Treglio, in contrada San Giorgio 86/A, si svolgerà la presentazione dell’antologia di racconti “La vita tra le righe”, edita per la casa editrice Il Viandante di Chieti e frutto della III Edizione del Premio Letterario Internazionale “Scribo” per racconti inediti. L’evento è organizzato dall’Agenzia Scribo di Lanciano e gode del patrocinio del Comune di Treglio. L’ingresso è gratuito.

Interverranno il sindaco, Massimiliano Berghella, l’editore Arturo Bernava e la professoressa Dina Ottaviani. Parteciperanno alla serata, condotta da Nicoletta Fazio, alcuni degli scrittori presenti nell’antologia: gli abruzzesi Sergio Di Diodoro, primo classificato nell’ambito del Premio, Amedeo Cappella, Gigliola D’Antonio e Orlando Volpe, e l’autrice romana Beatrice Fiaschi.

Ospite d’onore sarà il narratore e poeta Rolando D’Alonzo, una delle voci più autorevoli e incisive del panorama letterario nazionale, cui verrà conferito il Premio alla Carriera per la sua lunga e intensa attività di scrittore. All’interno dell’antologia, tra l’altro, compare un suo racconto, fuori concorso, dal titolo “U scantusu”, nel quale egli ricorda la figura di un Andrea Camilleri trentenne, suo docente universitario al corso di regia.

In caso di pioggia, l’evento si terrà presso il Teatro Studio di Treglio.