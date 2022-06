Pescara Pallanuoto – Cesport, la presentazione della partita

PESCARA – Vincere, per certificare il primo posto e giocare il play-off con il vantaggio del fattore campo. È questo l’unico, grande obiettivo del Pescara Pallanuoto, impegnato domani pomeriggio alle 18 a Le Naiadi nell’ultima giornata della regular season del girone 3 del campionato di serie B contro la Cesport. Una partita che rappresenta il più classico dei testacoda, con i campani alla ricerca di punti per evitare la retrocessione diretta. I biancazzurri però non possono fare calcoli: dopo una stagione giocata al limite della perfezione, la squadra di mister Di Fulvio va a caccia degli ultimi 3 punti che le consentirebbero di chiudere in vetta il girone 3. Un risultato che assumerebbe la sua importanza in ottica spareggio promozione, soprattutto perché la prima posizione dà la possibilità di giocare sia la prima che l’eventuale terza partita in casa.

“Non dobbiamo fare calcoli, la squadra deve scendere in vasca con l’obiettivo vittoria e basta” dice mister Di Fulvio prima della sfida. “In settimana abbiamo lavorato bene, forte. Ho visto il gruppo carico e consapevole dell’importanza di questa gara. Sappiamo anche che avremo davanti un avversario alla ricerca di punti salvezza e che farà di tutto per venire qui a prendersi un risultato positivo. Dovremo esser bravi a far valere le nostre qualità espresse durante tutto l’anno e che ci hanno portato fin qui”.

Sempre assenti Daniele Cipriani e Martino Furio, per la partita contro la Cesport mister Di Fulvio può contare su 14 giocatori, tra cui scegliere i 13 da portare in vasca: Prosperi, Mancini, Castagna, Di Fulvio, De Luca, Recchia, Giordano, Cerasoli, Micheletti, De Vincentiis, Pelliccione, Ferragatti, Di Cecco, Morretti.