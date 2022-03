Vista all’Istituto Misticoni Bellisario del sindaco De Martinis

MONTESILVANO – Questa mattina il presidente della provincia di Pescara, Ottavio De Martinis, unitamente al dirigente tecnico Marco Scorrano e al funzionario tecnico Alessandra Berardi, ha effettuato un sopralluogo presso il Liceo Artistico, Musicale e Coreutico “Misticoni Bellisario”, istituto che rappresenta un polo formativo nelle arti unico sul territorio nazionale. A riceverli in questa visita istituzionale sono stati la dirigente scolastica Raffaella Cocco e i suoi collaboratori.

L’incontro è stato utile non solo per conoscere questa realtà scolastica, fondamentale per la storia di Pescara, dato che è stata frequentata da personaggi importanti nell’arte italiana del secondo Novecento, da Andrea Pazienza ad Albano Paolinelli, ma soprattutto per porre l’attenzione della preside su un finanziamento di 4 milioni di Euro che permetterà la realizzazione di una nuova struttura.

Infatti la sede dell’istituto Bellisario, in via Einaudi, vedrà aggiungersi agli altri un nuovo edificio di quattro piani per un totale di 3.200 mq, che ospiterà sia aule per la didattica tradizionale che altre appositamente progettate per l’insegnamento della musica e della danza. La nuova costruzione sarà realizzata con tutte le moderne tecniche, in grado di garantire sicurezza, efficienza, basso impatto ambientale e risparmio energetico. Si conta di completare i lavori nel 2024.