Visita del Commissario Figliuolo a L’Aquila, la nota di Quaglieri

“Orgoglio per le affermazioni del Commissario che spengono ogni sterile critica e polemica. Obiettivo: immunità di gregge il prima possibile”

L’AQUILA – “L’Abruzzo ha accolto con entusiasmo la visita del commissario Figliuolo – ha commentato il presidente della Commissione regionale Sanità, Mario Quaglieri – la visita del Generale e dell’ingegner Curcio ha rappresentato una importante occasione per la nostra regione: è stato possibile per loro verificare in prima persona l’impegno che l’Abruzzo sta mettendo in campo, con l’apporto delle Asl e della Protezione Civile, per l’allestimento delle strutture utili alla somministrazione dei vaccini. Dopo aver ascoltato le dichiarazioni del Commissario abbiamo avuto la conferma che l’Abruzzo è in grado, grazie ad una efficiente programmazione, di riuscire a raggiungere tutti i target che sono stati assegnati dal Governo nazionale, fino a diventare una delle regioni dove si effettua il maggior numero di vaccini, superando abbondantemente la media nazionale.

Un altro importante risultato che è stato riconosciuto alla nostra regione è che siamo tra le migliori d’Italia per quanto riguarda le vaccinazioni alle categorie fragili. Affermazioni, quelle di Figliuolo, che ci inorgogliscono e che di fatto spengono tutte le sterili critiche e le polemiche che qualcuno sta artatamente diffondendo attraverso social e mass media. Il nostro obiettivo è naturalmente quello di continuare a migliorare ogni aspetto organizzativo per raggiungere nel più breve tempo possibile l’immunità di gregge”, ha concluso Quaglieri.