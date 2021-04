Visionari lancia raccolta fondi per sostenere ospedali brasiliani

Il progetto “Dona un respiro” é finalizzato ad acquistare maschere da snorkeling da trasformare in respiratori

REGIONE – Giovani, studenti e appassionati di tecnologia dell’associazione Visionari No Profit lanciano oggi in Abruzzo una innovativa raccolta fondi destinata a sostenere tramite la stampa in 3D la sanità brasiliana e salvare la vita a migliaia di malati di Covid che in quel paese perdono la vita a causa delle carenze degli ospedali locali.

“Ogni giorno muoiono 4.000 persone in Brasile per il Covid-19 e si registrano oltre 90.000 nuovi contagi al giorno – spiega Visionari – Gli ospedali sono al collasso, le terapie intensive totalmente occupate e la pandemia sta mettendo a dura prova l’intero sistema sanitario brasiliano. Molte associazioni e gruppi stanno cercando di aiutare, anche recuperando forniture ospedaliere dall’estero. Tuttavia, i trasporti aerei verso il Brasile sono calati del 60%, e quelli via mare sono troppo lenti per le soluzioni di emergenza. Inoltre non si riescono a trovare i rifornimenti medici ufficiali e quei pochi che si trovano hanno dei prezzi proibitivi”.

Visionari No Profit – che durante l’emergenza del 2020 attraverso il progetto “Visionari MakeIt” ha regalato agli ospedali italiani oltre 20mila visiere protettive anti-Covid realizzate con la stampa 3D – sta collaborando con alcune onlus brasiliane (come Movimento Respirar) per trasformare le maschere da snorkeling vendute nei negozi sportivi in respiratori. Grazie ad una valvola progettata dal team di Visionari e realizzata attraverso la stampa 3D, infatti, le maschere diventano veri e propri respiratori collegabili all’ossigeno, e già 125 pazienti brasiliani affetti da Covid e ricoverati in terapia intensiva si sono salvati grazie all’ingegno di tale progetto “made in Italy”, inviato con un semplice file alle associazioni brasiliane, che in loco attraverso normali stampanti 3D hanno prodotto le valvole salvavita.

Invitiamo tutti i cittadini dell’Abruzzo ad aderire alla raccolta fondi “Dona un Respiro”, attraverso la quale acquistare maschere da snorkeling da destinare agli ospedali brasiliani e dare ai pazienti ricoverati per Covid ciò che più di ogni cosa gli manca: l’aria.

Visionari devolverà il 100% di quanto raccolto, e ogni fase delle donazioni sarà pubblicata sul sito dell’associazione, così come le prove dell’acquisto delle maschere e della loro consegna.

E’ possibile aderire alla raccolta fondi alla pagina https://visionari.org/ dove sono pubblicati tutti i dettagli del progetto.