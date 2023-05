1° Gran Premio Villa Marini: itinerario e programma

TERAMO – Alle porte di Teramo, fa spicco il recupero del Gran Premio Villa Marini in programma domenica 28 maggio e che l’allerta meteo del 30 aprile scorso ha costretto al rinvio forzato. Villa Marini sarà il fulcro generale di tutta la logistica, il ritrovo (alle 7:30), la partenza e l’arrivo, il tutto su iniziativa dell’organizzatore in loco Simone Di Ferdinando, storico promotore delle passate edizioni di questa manifestazione e che quest’anno ha dalla sua parte il supporto del Team Go Fast di Andrea Di Giuseppe, del Team Go Fast Event di Daniele Capone e dell’Acsi Teramo di Raffaele Di Giovanni, in sinergia con l’amministrazione comunale di Teramo e la B.I.M. Teramo (Consorzio dei Comuni del Tordino e del Vomano).

Da percorrere un circuito di circa 16 chilometri tra le località di Nepezzano e Monticelli con due fasce di partenza: la prima alle 9:00 per gli atleti della seconda serie, gentleman B di prima serie, supergentleman A/B e le donne (3 giri), la seconda alle 10:30 circa sul medesimo circuito per tutti i corridori di prima serie (4 giri). Un tracciato appositamente realizzato per conferire al Gran Premio Villa Marini quel tocco di spettacolarità che non sfuggirà all’occhio delle telecamere per la diretta integrale in streaming sul sito www.abruzzi.tv . Non mancherà la sera della vigilia (sabato 27 alle 21:00) l’intrattenimento musicale con il concerto di JRB Jolly Roger Band in collaborazione con la Vecchia Cantina (Lucia D’Egidio).

Oltre al porchetta party, a fine gara, sono previsti premi per i tre assoluti delle due partenze e ai primi cinque di ogni categoria con obbligo di presenza durante la premiazione per il ritiro del premio senza deleghe, presentandosi con tessera di riconoscimento.

Le iscrizioni sul portale https://my.raceresult.com/233718/ entro le 21:00 di venerdì 26 maggio.