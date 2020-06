Virtù del cuore, webinar di Stefano Rossi dell’IIS di Montesilvano

Giovedì 4 giugno alle 11 l’Alessandrini prosegue la sua attività di formazione anche in tempi di emergenza sanitaria. Videoconferenza con il Dott. Stefano Rossi per parlare di resilienza, grinta e autostima

MONTESILVANO – L’IIS “ Emilio Alessandrini” di Montesilvano prosegue alacremente la sua attività di formazione anche in tempi di emergenza sanitaria. Giovedì prossimo, 4 giugno, infatti, alle ore 11, Stefano Rossi, noto psicopedagogista scolastico, si soffermerà su: “Virtù del cuore: resilienza – grinta – autostima”.

Si tratta di un appuntamento di 30 minuti circa che, settimanalmente, l’apprezzato autore di origine lodigiana, propone ad alunni e studenti. L’incontro vedrà la presenzia della d.s. Maria Teresa Di Donato e sarà moderato da Paolo De Carolis, docente e responsabile dell’ufficio stampa dell’Istituto ospitante. Dell’iniziativa ne parla lo stesso relatore: “Il Covid-19, come un uragano di inaudita potenza, ha gettato noi e i nostri studenti fuori dalle nostre aule”.

Scrive in un breve testo Rossi: “In questo trauma collettivo i nuovi nemici (anche a scuola) si chiamano: frammentazione, solitudine, atomizzazione. Rischi che, in modo diverso, colpiscono gli insegnanti ma, soprattutto, gli studenti ritrovatisi di colpo soli, senza quei legami, quegli sguardi e quegli abbracci che accarezzavano le loro giornate. Il progetto, perciò, vuole offrire una ‘pedagogia della carezza’ con cui restituire ai nostri ragazzi strumenti essenziali per leggere, comprendere e affrontare la complessità di questa nuova normalità” .

Così, aggiunge in merito alla struttura del progetto. “Concretamente abbiamo pensato a tre appuntamenti settimanali di 30 minuti con cui il dr. Rossi incontrerà i vostri studenti della scuola secondaria affrontando ogni volta, tramite storie di ispirazione, una dimensione diversa dell’educazione del cuore. Tre aree tematiche con cui coltivare un’etica dell’empatia: 1. Bussola del cuore: felicità – tristezza – paura. 2. Virtù del cuore: resilienza – grinta – autostima. 3. Relazioni del cuore: empatia – ascolto – aiuto reciproco. Tre appuntamenti dedicati alla “Resilienza del cuore” in cui insegnanti e studenti si ritrovano insieme per coltivare quel cuore intelligente essenziale per rialzarci insieme all’insegna di empatia e responsabilità”.

All’Alessandrini il tema, si diceva, è il secondo: Virtù del cuore: resilienza – grinta – autostima. ed i partecipanti potranno facilmente interagire con il formatore. L’evento è stato organizzato di concerto con Prospettive didattiche.

COME PARTECIPARE

Per partecipare basta collegarsi al seguente indirizzo web: http//meet.google.com/had-stfr-oim, avendo cura di scaricare, nel caso non si fosse in possesso dell’applicazione, hangouts meet.”. L’etica dell’empatia proposta dal Stefano Rossi si fonda infatti su questi due piani interconnessi: – piano delle ‘menti critiche’; – piano dei ‘cuori intelligenti’.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: Mail: eventi.stefanorossi@gmail.com