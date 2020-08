Vincenzo Olivieri “Rostelle & Cabaret”: cena spettacolo il 25 agosto

PESCARA – Martedì 25 agosto una cena da Rostelle and Co. Pineta insieme alla comicità di Vincenzo Olivieri. Indispensabile prenotare vista la grande richiesta. Costo della prenotazione euro 8,00. Il menu sarà libero a scelta. Inizio serata ore 20:30.

Ricordiamo che il comico pescarese è stato protagonista lo scorso 12 agosto con il nuovo spettacolo “In Virus Veritas” al Teatro D’Annunzio di Pescara. Questo il suo commento sulla sua pagina Facebook dove si rivolge ai suoi fans che hanno assistito allo spettacolo: “Vi ho visto ridere, emozionarvi, cantare, commuovervi, riflettere sul racconto di un evento che ha cambiato le nostre vite. Bene, quando un artista riesce a fare tutto questo si sente felice ed appagato per aver suscitato tutti questi sentimenti in un solo spettacolo. Grazie grazie grazie a tutti coloro che hanno collaborato alla riuscita di questo show e soprattutto a tutti coloro che continuano ad inviare messaggi emozionanti ed appaganti. Una serata che non dimenticherò mai, dove la distanza ci ha unito più di sempre!”.

Per prenotazioni è disponibile il numero 329.1471833