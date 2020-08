Città Sant’Angelo, chiusure idriche il 27 e 30 agosto

CITTÁ SANT’ANGELO – Confermando le problematiche di approvvigionamento della risorsa idrica che registra un continuo e progressivo calo delle sorgenti, al fine di ottimizzare la programmazione delle chiusure idriche notturne ed alleviare i disagi che si sono registrati nelle zone rurali (Villa Cipressi, Via Sorripe, Via del Lavatoio, etc), si trasmette in allegato il nuovo programma chiusure che prevede sostanzialmente per i giorni 27 e 30 eliminazione delle chiusure dei serbatoi Cipressi, Fonte Canale e zone rurali alimentati dal serbatoio Colle di Sale ed in sostituzione effettuazione di manovra di riduzione portata notturna da 23/25 l/s a 10 l/s per il capoluogo dalle ore 22 alle ore 6 determinando calo di pressione notturna e/o mancata erogazione nelle zone più elevate del Capoluogo.

