Vincenzo D’Incecco nuovo capogruppo della Lega in Consiglio regionale

L’AQUILA – “Vincenzo D’Incecco è il nuovo capogruppo della Lega in Consiglio regionale” lo dichiara Luigi D’Eramo, segretario regionale del partito, che scrive “La decisione è stata deliberata nell’ ultima riunione del gruppo consiliare dopo il necessario confronto interno. Voglio ringraziare tutti i componenti per il lavoro che stanno portando avanti con passione e determinazione; mi preme, in particolar modo, un plauso a Emiliano Di Matteo che, sempre nell’ottica del gioco di squadra,ha accettato di fare un passo di lato con l’obiettivo di essere sempre di maggiore ausilio alla mia persona per affrontare al meglio le sfide gravose che ci vedono protagonisti” prosegue il deputato aquilano.

“Abbiamo completato l’assetto così da concentrare tutti gli sforzi sul rilancio dell’attività amministrativa in un momento di particolare difficoltà per gli abruzzesi. La Lega continuerà nell’opera propulsiva dell’attività di governo, mai interrotta, con l’intento di sostenere, in questa fase, le categorie più colpite dagli effetti della pandemia” conclude D’Eramo. D’Incecco sostituisce Pietro Quaresimale, di recente nominato assessore. Il vicecapogruppo sarà Manuele Marcovecchio.

“Con l’emendamento recante ‘disposizioni in materia di promozione all’acquisto di prodotti regionali’ si sostengono le imprese produttive e le attività commerciali operanti sul territorio regionale,gravemente danneggiate dalla crisi economica dall’emergenza epidemiologica ,le economie che si sono generate dal bando per il sostegno all’editoria verranno utilizzate dal CO.Re.Com Abruzzo per la realizzazione e gestione di una campagna pubblicitaria istituzionale finalizzata ad incentivare e promuovere l’acquisto di prodotti regionali attraverso gli organi di informazione locale quali tv,radio,giornali e teste on line” lo afferma Vincenzo D’Incecco,capogruppo Lega Salvini Premier.