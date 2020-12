Prefettura Pescara, riunione della Cabina di Regia del primo dicembre

PESCARA – Nel pomeriggio odierno si è tenuta la riunione della Cabina di Regia istituita dal Prefetto di Pescara in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, per l’approfondimento condiviso su tematiche legate all’attuazione del D.P.C.M. 3 novembre 2020.

Nel corso dell’incontro particolare attenzione è stata dedicata alle problematiche segnalate da alcuni operatori economici riconducibili all’ esercizio abusivo di talune attività.

I rappresentanti delle Forze di Polizia intervenuti in video collegamento hanno assicurato massima attenzione al contenuto delle segnalazioni. Il Comando provinciale della Guardia di Finanza e il Comando della Polizia Municipale di Pescara hanno avviato, per i profili di stretta competenza, una attività di monitoraggio e controllo.