L’attore Vincent Riotta in visita oggi a Pescara [FOTO]

PESCARA – Il grande pubblico lo conosce per le numerose interpretazioni per il cinema e per la televisione. Ma Vincent Riotta ha scalato le vette della notorietà nel nostro paese soprattutto grazie all’interpretazione della parte del pentito di mafia Tommaso Buscetta nel film tv “Il Capo dei Capi”, diretto da Alexis Sweet ed Enzo Monteleone.

In passato ha lavorato con registi del calibro di Brian De Palma e Ron Howard, e attualmente con Ridley Scott. L’attore inglese di origini italiane, è infatti figlio di genitori della provincia di Caltanissetta, ha visitato oggi Pescara accompagnato dall’amico Antonio Moccia dell’agenzia The Mac Live. Dopo aver fatto tappa al Museo delle Genti d’Abruzzo, dove ha incontrato il vicepresidente della Fondazione Luigi Di Alberti, l’attore ha raggiunto palazzo di città per un veloce e cordiale colloquio con il sindaco Carlo Masci.

In entrambe le circostanze sono state poste le basi per una possibile collaborazione finalizzata alla realizzazione di eventi culturali, alla promozione del territorio pescarese e, in particolare, alla produzione di workshop di formazione nel campo delle arti cinematografiche e della recitazione.

“Sono contento di aver scoperto meglio Pescara – ha detto Vincent Riotta – una città interessante per le sue peculiarità e per il paesaggio marino urbano. Tornerò quanto prima, se il Covid me lo permetterà, per conoscere i suoi musei e il suo patrimonio culturale. Le potenzialità ritengo siano enormi. Per ora ringrazio tutti per l’ospitalità”.

Il vicepresidente della Fondazione Museo delle Genti d’Abruzzo, Luigi Di Alberti, ha specificato che “con Riotta sono sul tavolo delle ipotesi di collaborazione, per sviluppare idee che possano determinare importanti ricadute sulla città di Pescara. Non ci dispiacerebbe poter ospitare nei nostri spazi museali, o in città, delle scene di prossimi film, come già accaduto con “Ti presento Sofia”, girato in parte qui da noi e che proprio in questi giorni sta passando su Canale 5. L’obiettivo è proprio quello di lavorare in questa direzione con l’Abruzzo Film Commission”.

Dopo aver studiato recitazione alla Royal Academy di Londra, Vincent Riotta è stato protagonista di una carriera in crescendo nel corso della quale è stato scritturato per produzioni e generi cinematografici diversi, che vanno dalla commedia drammatica a quella più sofisticata, dal poliziesco alla fiction tv. È molto attivo sia in televisione sia al cinema, in Italia e in Inghilterra.

Nel breve incontro a palazzo di città il sindaco Carlo Masci ha affrontato con Riotta proprio il tema della valorizzazione del patrimonio culturale della città: “A Pescara hanno avuto i natali alcune delle figure più importanti del Novecento, come d’Annunzio e Flaiano. Credo che Pescara debba sposare sempre più l’arte e la cultura come strutture portanti della propria identità e della propria prospettiva attrattiva. La visita di un artista così noto, e la sua disponibilità nei nostri confronti, devono fungere da ulteriore spinta per programmare il nuovo corso che vogliamo imprimere alla nostra offerta turistico-culturale”.