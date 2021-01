Villavallelonga, divieto di sci, escursioni e attività sportive sulla neve

Visto l’altissimo rischio di valanghe, il Sindaco ha firmato una ordinanza che vieta escursionistica, sci alpinismo, ciaspolate, sci di fondo

VILLAVALELONGA – Il Sindaco del Comune di Villavallelonga, Leonardo Lippa, viste le condizioni del manto nevoso, caratterizzato da cumuli creati dalle intense precipitazioni nevose dei giorni scorsi e considerato che il rischio che sul territorio possano verificarsi valanghe è piuttosto alto (livello marcato 3) ed é dato in ulteriore aumento nelle prossime ore, ha ordinato la chiusura temporanea in tutto il territorio comunale su suolo innevato di qualsiasi attività escursionistica, sci alpinismo, ciaspolate, sci di fondo e altre attività sportive sulla neve. Il provvedimento, immediatamente esecutivo, é in vigore fino a disposizioni ulteriori.