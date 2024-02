Bene lo Sci club 4.0 con un primo posto nel “Trofeo Emilio Buccafusca”, nel “Pino Perrone Capano” e nella “Coppa Marcella Cacace”

ROCCARASO – Si sono svolti a Roccaraso nel fine settimana due gare di Gigante per assegnare i classici Trofei del nostro comitato, organizzati dallo sci club 0.40. Le gare erano valide anche come selezione regionale per le qualificazioni alla 42.ma finale nazionale del Pinocchio sugli sci e per acquisire punteggi per entrare nel contingente dei Campionati italiani.

Nella giornata di sabato è stato Leonardo Iarussi, dello sci club Aremogna, il primo tra tutti i concorrenti delle categorie Allievi, Giovani e Senior ad aggiudicarsi il trofeo intitolato a Emilio Buccafusca, medico e scrittore, autore di quel meraviglioso racconto dedicato al treno che partiva da Napoli alle ore 0.40 e portava i pionieri e appassionati dello sci, come lui, sulle nevi di Roccaraso negli anni ’50 del secolo scorso. Una storia che rivive nei ricordi di molti e che è stata tramandata alle nuove generazioni da suo figlio Stefano, presidente dello sci club 0.40.

Un altro Trofeo, in memoria di uno dei pionieri dello sci napoletano, Pino Perrone Capano, è stato vinto da Matteo Bevilacqua del SAI, migliore atleta della categoria ragazzi, premiato dal figlio Roberto Perrone Capano.

A Giada D’Antonio (sc Vesuvio), miglior tempo allieve e della categoria femminile assoluta, è andata la Coppa intitolata alla memoria di Marcella Cacace, non una sciatrice, ma la storica segretaria dello sci club Napoli, onnipresente in tutti i traguardi delle gare in cui si cimentavano i giovani atleti napoletani di un tempo.

Domenica lo sci club 0.40 ha organizzato la gara riservata alle categorie Baby e Cuccioli che ha assegnato il trofeo Egidio e Franca Amato, grandi dirigenti sportivi della storia dello sci napoletano.

Il challenge perpetuo è andato allo sciatore più veloce, tra i 216 in gara, Pasquale Greco dello sci club Napoli, che ha fatto registrare il miglior tempo assoluto.

Le prime sette classificate e i primi otto classificati di ciascuna categoria nelle gare del week end sono stati selezionati per la finale nazionale del “Pinocchio sugli sci” all’Abetone che avrà inizio il prossimo 22 marzo.