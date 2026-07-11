Villalfonsina, torna la Passeggiata della Solidarietà a sostegno di Autismo Abruzzo

VI)LLALFONSINA A Villalfonsina si rinnova un appuntamento che, dodici anni fa, nessuno immaginava potesse diventare così radicato nella comunità. Sabato 11 luglio torna infatti la Passeggiata della Solidarietà, evento simbolo della Pro Loco Villalfonsina APS, cresciuto nel tempo fino a diventare una tradizione attesa e partecipata.

Il ritrovo è fissato alle 17:30 nella sede della Pro Loco, in via San Rocco 3/A, con partenza alle 18:00. Il percorso, lungo 3,8 chilometri, è pensato per essere accessibile a tutti: un tracciato semplice, un punto ristoro intermedio e il consueto pasta party finale, momento conviviale che chiude la giornata. La quota di partecipazione è di 10 euro per i maggiori di 14 anni.

L’edizione 2026 assume un valore ancora più significativo: l’intero ricavato sarà devoluto ad Autismo Abruzzo Onlus, associazione nata nel 2013 per sostenere le famiglie, informarle sui loro diritti e accompagnarle nei percorsi riabilitativi. Una scelta che conferma la vocazione solidale dell’iniziativa e il legame profondo con il territorio.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 3899563330.