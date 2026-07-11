Pescara: corso ECM su autorizzazioni sanitarie e modelli organizzativi l’11 luglio 2026

PESCARA – Approfondire la disciplina autorizzativa sanitaria in Abruzzo e offrire a medici e odontoiatri strumenti pratici per orientarsi in un quadro normativo sempre più articolato: è l’obiettivo del corso di aggiornamento “Esercizio dell’attività sanitaria in Abruzzo: modelli organizzativi, autorizzazioni e verifiche ispettive”, in programma sabato 11 luglio 2026, dalle 8.00 alle 14.00, all’Auditorium Petruzzi di Pescara.

L’iniziativa, promossa dalla Commissione Albo Odontoiatri dell’OMCeO Pescara, è accreditata ECM per 100 professionisti. Responsabile scientifico è la Dr.ssa Anna Maria Cardone, presidente CAO, che ha voluto concentrare l’incontro sugli aspetti più rilevanti dell’autorizzazione sanitaria regionale e sulle implicazioni operative per chi esercita in ambito privato.

Il corso analizzerà l’evoluzione della normativa nazionale e regionale, chiarendo i confini tra studio professionale, studio associato, Società tra Professionisti e ambulatorio, con particolare attenzione ai requisiti autorizzativi e ai controlli ispettivi. Un tema centrale per chi opera nella sanità privata, chiamato a gestire modelli organizzativi coerenti con le disposizioni vigenti.

Il programma prevede gli interventi della Dr.ssa Rosaria Di Giuseppe sul regime autorizzativo in Abruzzo, dell’Ing. Andrea Tuzio sui modelli organizzativi, della Dr.ssa Anna Quaglietta sulle autorizzazioni all’uso di emoderivati in regime libero-professionale e del Ten. Col. Antonino Di Noia sulle attività ispettive dei NAS. I momenti di confronto saranno moderati dal Dr. Fabio Ciuffolo, componente CAO e referente culturale, e dal Dr. Raffaele Germano, vicepresidente CAO.

L’obiettivo della giornata è fornire ai professionisti conoscenze aggiornate e indicazioni operative per esercitare nel rispetto della normativa, adottare modelli organizzativi adeguati e affrontare con consapevolezza verifiche e ispezioni, in un contesto in cui la sanità privata è chiamata a standard sempre più elevati.