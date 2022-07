Villa Santa Maria, inaugurato il Monumento agli Alpini

Il monumento é intitolato al Capitano Mario Giordano. Il sindaco: “Gli alpini sono una ricchezza per il nostro territorio”

VILLA SANTA MARIA – È stato inaugurato ieri a Villa Santa Maria il Monumento agli Alpini. La cerimonia ha visto la partecipazione di forze dell’ordine, amministratori locali e circa 150 alpini provenienti da tutto l’Abruzzo e anche da fuori regione.

Il nuovo monumento, intitolato al Capitano Mario Giordano, a cui è dedicata pure la sezione cittadina, sorge in viale della Vittoria, nel cuore del paese, in uno spazio verde appositamente recuperato per collocare l’opera.

”La scultura commemorativa vuole essere un omaggio agli alpini villesi caduti in guerra – spiega il sindaco Giuseppe Finamore – e un modo per ricordare la storia e trasmetterla alle nuove generazioni che non devono mai dimenticare i fatti storici, che sono fondamentali per comprendere il nostro presente”.

Hanno presenziato inoltre alla cerimonia la professoressa Lina Bifernino, moglie del Capitano Giordano, e l’Ana (Associazione nazionale alpini) sezione Abruzzi.

”Gli alpini di Villa Santa Maria, riuniti nella sezione Mario Giordano, presieduta da Antonio Cotumaccio – ha aggiunto il primo cittadino – sono una ricchezza per il nostro territorio. Per il nostro paese così per i nove comuni limitrofi in cui il gruppo di volontari, insieme alla Protezioni Civile, opera. I volontari manifestano in ogni occasione competenza, attenzione e grande disponibilità”.