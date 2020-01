Chieti: gli appuntamenti di febbraio 2020 a Villa Frigerj e alla Civitella

Il Polo Museale d’Abruzzo ha comunicato date e orari degli eventi in programma a Chieti, a Villa Frigerj e alla Civitella, a febbraio 2020

CHIETI – Torna a febbraio l’iniziativa #domenicalmuseo con ingresso gratuito in tutti i luoghi della cultura di proprietà statale. Eventi ed iniziative vi aspettano numerosi a Villa Frigerj e alla Civitella.

Museo Archeologico Nazionale d’Abruzzo – Villa Frigerj

Museo Archeologico Nazionale d'Abruzzo – Villa Frigerj

Via G. Costanzi, 2 – Villa comunale – Orario: martedì-domenica 8:30/19:30. Chiuso il lunedì. La biglietteria chiude 30 minuti prima. Domenica 2 febbraio – ingresso gratuito per la prima domenica del mese – #domenicalmuseo Biglietto intero € 4,00, ridotto € 2,00.

Facebook e Instagram: Musei Archeologici di Chieti ATTIVITÀ DIDATTICHE a cura dell’Associazione Culturale OltreMuseo. Info e prenotazioni: 333.6405713; e mail: associazioneoltremuseo@gmail.com

Domenica 2 febbraio, ore 17:00 – Domenica al Museo. Ingresso gratuito. Laboratorio creativo Bambole e carretti come una volta Prendendo spunto da oggetti esposti nelle vetrine del museo verranno realizzati piccoli giocattoli d’argilla simili a quelli che i bambini dell’antica Teate usavano per giocare e divertirsi. A cura dell’Associazione culturale OltreMuseo. Contributo per l’attività: € 4,00 a bambino (gratuito per gli accompagnatori). Ingresso al Museo gratuito per tutti. E’ gradita prenotazione al 333. 6405713; email: associazioneoltremuseo@gmail.com

Domenica 23 febbraio, ore 17:00 Laboratorio creativo Maschere e costumi dall’antichità Costruisci la tua maschera per diventare il forte Ercole, il potente Guerriero o un’aristocratica romana. A cura dell’Associazione culturale OltreMuseo. Attività gratuita. Ingresso al Museo a pagamento. E’ gradita prenotazione al 333.6405713; email: associazioneoltremuseo@gmail.com

CHIETI Museo Archeologico Nazionale – La Civitella

CHIETI Museo Archeologico Nazionale – La Civitella

Via G. Pianell – tel. 0871 63137. Orario: mercoledì, venerdì-domenica 8:30/19:30. Chiuso di lunedì, martedì giovedì. La biglietteria chiude 30 minuti prima. Domenica 2 febbraio – ingresso gratuito per la prima domenica del mese – #domenicalmuseo Biglietto intero € 4,00, ridotto € 2,00.

http://www.musei.abruzzo.beniculturali.it/musei?mid=316&nome=museo-archeologico-nazionale-lacivitella

Facebook e Instagram: Musei Archeologici di Chieti. ATTIVITÀ DIDATTICHE a cura dell’Associazione Mnemosyne. Info e prenotazioni: 338 4425880, anche whatsapp, email: associazionemnemosyne@gmail.com.

Mostra Scene di vita nella tradizione popolare a cura di Lucia Arbace, Francesco Stoppa e Francesca Falcone, dal 18 dicembre 2019 al 18 aprile 2020. Un’interessante occasione per conoscere la storia ed ammirare gli ultimi tre secoli di rappresentazione della vita del popolo abruzzese attraverso il racconto di statuine in terracotta dipinta, abiti tradizionali e stampe, oltre alla possibilità di partecipare a laboratori di tombolo, tessitura, terracotta dipinta e tanto altro. Sono esposte circa 100 statuine che popolano anche un grande presepe ambientato sulla costa dei trabocchi. Gli allestimenti sono stati realizzati dal Centro di Antropologia Territoriale dell’Abruzzo (DiSPUTer-U.d’A.) e Compagnia Tradizioni Teatine che animerà l’inaugurazione e successivi eventi dedicati al ballo e canto tradizionale. Uno spazio speciale è riservato agli artigiani di Pacentro, città che ha patrocinato la mostra, da cui provengono le statuine, mentre gli altri materiali vengono dalle collezioni private di Camillo Carapelle e Francesco Stoppa e dalla Mostra Abiti e Tessiture Tradizionali di Torrevecchia Teatina.

Domenica 2 febbraio Domenica al Museo. Ingresso gratuito. Ore 17:00 Lame e Ori nell’ambito della mostra “Scene di Vita nella Tradizione Popolare”, i curatori organizzano un laboratorio di scambio di abilità professionali tra artigiani locali e ricercatori specializzati che si incontrano con il pubblico in spazi dedicati, per conoscersi e raccontare le loro storie. Dalle ore 17.00 i visitatori saranno accolti ed accompagnati nel percorso espositivo dai curatori della mostra, Francesco Stoppa e Francesca Falcone. La giornata sarà arricchita da una conferenza sulle Lame Abruzzesi a cura di Lorenzo Pasquini, artigiano e ricercatore nell’ambito della coltelleria tradizionale della nostra terra. Seguirà una parte più tecnica sulle indagini qualitative e composizionali degli Ori, magnifici Gioielli Borbonici della collezione Francesco Stoppa e Antonio Scasserra, Direttore del Musec-Musei del Costume del Molise.

Venerdì 14 febbraio, ore 18:00 Parole sulla pietra. Vita quotidiana in città in età romana Festeggiamo insieme San Valentino con una attività gratuita per adulti: visita guidata e laboratorio a tema per adulti, per scoprire i principali monumenti di Teate e ricostruire frammenti di vita quotidiana in città in epoca imperiale attraverso l’analisi delle iscrizioni del museo. Attività gratuita a cura dell’Associazione Mnemosyne. Prenotazione obbligatoria al n. 338/4425880, anche via WhatsApp.

Domenica 16 febbraio, ore 16:30 Detective al Museo Laboratorio di archeologia per bambini dai 6 anni in su accompagnati da un genitore, per tracciare l’identikit di un reperto attraverso gli indizi disseminati nelle vetrine del museo. A cura dell’Associazione Mnemosyne. Contributo per l’attività: € 4,00 a bambino (gratuito per gli accompagnatori). Prenotazione obbligatoria al n. 338