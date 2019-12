Chieti, gli appuntamenti del mee di dicembre dei Musei Archeologici

A Villa Frigerj e a La Civitella in programma aperture straordinarie, laboratori creativi, mostre, concerti e degustazioni

CHIETI – Domenica 1 dicembre, oltre all’ingresso gratuito nei due musei di Chieti, apertura serale straordinaria del MAN “la Civitella” dalle 20:00 alle 23:00.

Teate Winter Festival 2019 – Anche quest’anno torna il Teate Winter Festival, appuntamento musicale che ormai dal 2015 riscalda gli inverni teatini. I main events della rassegna jazz saranno tenuti nell’Auditorium Cianfarani, presso il Museo Archeologico La Civitella. Dalla collaborazione tra Polo Museale dell’Abruzzo e Teate Winter Festival nasce Mousikè, percorsi dedicati alla storia più antica di Chieti, ideati e condotti dalle archeologhe dell’Associazione culturale OltreMuseo e dell’Associazione Culturale Mnemosyne, accompagnati da live ad ingresso libero. Appuntamento il 1 dicembre al MAN “la Civitella” con Enrico Cosimi “Drone Music”

CHIETI Museo Archeologico Nazionale d’Abruzzo – Villa Frigerj

Domenica 1 dicembre domenica al Museo Ingresso al Museo gratuito per tutti in tutti i Musei Statali ogni prima domenica del mese. #iovadoalmuseo Ore 17:00 Laboratorio creativo Costruisci la tua ghirlanda Prendendo spunto da oggetti e motivi decorativi presenti nel museo, i bambini realizzeranno una ghirlanda o un festone per allietare le feste natalizie. A cura dell’Associazione culturale OltreMuseo. Contributo per l’attività: € 4,00 a bambino (gratuito per gli accompagnatori). Ingresso al Museo gratuito per tutti. è gradita prenotazione al 333 6405713; Email: associazioneoltremuseo@gmail.com

Domenica 8 dicembre Ore 17:00 Laboratorio creativo Il Guerriero e la Dama… Emozioni al di là del tempo Percorso didattico articolato anche attraverso contenuti multimediali, a cura dell’Associazione OltreMuseo. Si ode il fragore delle battaglie, si osservano le armi nelle vetrine e si toccano le loro riproduzioni, passano tra le mani la lana e il fuso e si cercano gioielli delle nobili dame. Attività gratuita: è gradita prenotazione al 333 6405713; Email: associazioneoltremuseo@gmail.com

CHIETI Museo Archeologico Nazionale – La Civitella

Mostra Scene di vita nella tradizione popolare – La mostra si concentra su tre aspetti della tradizione popolare abruzzese; le statuine di terracotta dipinte, gli acquarelli e gli abiti tradizionali abruzzesi del 1800. Le statuine Borboniche in terracotta della tradizione pacentrana sono delle fedelissime riproduzioni di scenari di vita nei campi, nelle abitazioni e nelle piazze del paese, scorcio della società rurale e pastorale. Attraverso una minuziosa tecnica esecutiva ci forniscono molte informazioni fra cui significativi elementi di appartenenza ad una comunità. Il Presepe non è solo la riproduzione della natività, bensì l’attualizzazione dell’epifania nella vita di tutti i giorni, in uno spaccato di una società agro-pastorale locale. L’esposizione sarà arricchita da conferenze e laboratori pratici legati all’artigianato Abruzzese, tombolo, filatura, tessitura, ceramica. L’esposizione, che presenta anche un presepe marinaro con ambientazione nella costa dei trabocchi, è composta da statuine Borboniche in terracotta degli artigiani di Pacentro (Collezione privata F.Stoppa, C. Carapelle), Gouaches di autori anonimi del primo ‘800 e copie filologiche ed originali di abiti tradizionali abruzzesi (Collezione privata F.Stoppa). Data inaugurazione da definirsi con visita guidata alla mostra e concerto di Novene Natalizie con aperitivo finale offerto dall’associazione CATA.

Domenica 1 dicembre domenica al Museo Ingresso al Museo gratuito per tutti in tutti i Musei Statali ogni prima domenica del mese. #iovadoalmuseo – apertura serale straordinaria dalle 20:00 alle 23:00 Ore 16:00 Realizziamo insieme un piccolo gnomo di Natale Laboratorio creativo a tema natalizio, per bambini dai 5 anni in su accompagnati da almeno un genitore. A cura dell’Associazione Mnemosyne. Contributo per l’attività: € 5,00 a bambino (gratuito per gli accompagnatori). Ingresso al Museo gratuito per tutti con #iovadoalmuseo. Prenotazione obbligatoria al n. 338/4425880, anche via WhatsApp Ore 18:00 I Templi dell’Acropoli dell’antica Teate Percorso tematico gratuito dedicato ai templi della Civitella, l’acropoli di Teate, in particolare al frontone di Apollo e delle Muse, protettrici della poesia, della danza, del teatro, della musica e dell’arte in generale, intese come la più alta espressione dell’uomo e della sua intelligenza. Attività gratuita a cura dell’Associazione Mnemosyne

Ore 19:00 Degustazione di prodotti tipici Ore 20:00 live ENRICO COSIMI “Drone Music” Concerto gratuito in sala Frontoni per la rassegna Musikè in collaborazione con il Teate Winter Festival. TauCeti (al secolo, Enrico Cosimi) Sperimentatore della Drone Music dalla fine degli Anni ‘80, pubblica da solo e con lo scomparso Oöphoi album Drone/Ambient per le etichette Aria, SubRosa, MusicaMaximaMagnetica (con il duo Theatrum Chemicum), Hypnos. Insegna tecnologie musicali presso il Conservatorio S.Cecilia in Roma e l’Università di Roma-Tor Vergata. Alterna produzioni rigorosamente “orizzontali” tipiche della dialettica Drone – totalmente prive di ritmo e caratteriate dal microsuono di lenta espansione – a produzioni più articolate, afferenti al filone della classica scuola cosmica berlinese. Nel magico mondo della critica musicale, è stato definito “l’oscuro signore dei sintetizzatori, padrone dell’isolazionismo post industriale”, cosa che non cessa di suscitare divertita ilarità nel musicista. Info: http://teatewinterfestival.com/mousike-2019/.

Venerdì 6 dicembre, ore 9:00 – eventuale replica ore 11.00. “Leonardo, l’eredità della luce” Matinée di rappresentazioni teatrali per le scuole superiori a cura di Teatro Tilt. Progetto allestito in occasione del 500mo anniversario della morte del genio fiorentino; “L’uomo, la bestia e la virtù”, grande classico di Luigi Pirandello.

Venerdì 13 dicembre, ore 18:00 Napoli, Musica, parole… Amore. Gino Mastrocola – chitarra e voce; Paolino Coppeto – mandolino e voce; Nadia pepe – percussioni e voce. Anche quest’anno torna all’auditorium Cianfarani il concerto di musica napoletana organizzato dall’Associazione “Amici del Liceo scientifico F. Masci” che ha riscosso grande successo nelle precedenti edizioni

Sabato 14 dicembre, ore 16:30 – replica ore 17:45 Saturnalia a Teate Marrucinorum Scritto e diretto da Daniele Mancini. Con Chiara Colangelo e Alessandro Rapattoni. Rappresentazione nella splendida cornice della “Sala Frontoni”. Ingresso al Museo a pagamento, spettacolo gratuito. È gradita la prenotazione al 393 9648972.

Venerdì 20 dicembre, ore 21.00 Cuneman 5et ft. Mauro Ottolini per il Teate Winter Festival 2019 – (Mauro Ottolini, sousaphone – Fabio Della Cuna, sassofono – Jorge Ro, tromba – Francesco Di Giulio, trombone – Giuseppe Iubatti, contrabbasso – Luca Di Battista, batteria) Il progetto musicale “Cuneman Quintet” si propone di rinnovare il rapporto tra composizione e improvvisazione, con forme innovative di scrittura, ponendo l’enfasi dell’interplay al centro dell’esecuzione. Il suo ultimo disco che uscirà per l’etichetta UR Records nel mese di Dicembre, sarà presentato proprio durante questo concerto, con una formazione impreziosita dalla collaborazione di Mauro Ottolini al Sousaphone. ore 22.00 Malafede trio l Federico Malaman per il Teate Winter Festival 2019 – (Federico Malaman, Basso – Riccardo Bertuzzi, Chitarra Elettrica – Ricky Quagliato, Batteria). Il Malafede Trio è uno dei più interessanti e creativi progetti attualmente in circolazione. Nato nel 2015 da un’idea del bassista Federico Malaman, punto di riferimento internazionale per il suo strumento, si completa con due nomi di rilievo del panorama italiano, Riccardo Bertuzzi alla chitarra e Ricky Quagliato alla batteria. Il linguaggio del Trio si colloca nell’ambito della fusion, ma valica di molto i confini di quest’etichetta, poiché le sonorità proposte spaziano dal Jazz al Prog, fino a contaminazioni Avant, in cui l’elemento virtuosistico che caratterizza i tre musicisti non va mai a discapito della musicalità e dell’equilibrio delle composizioni.

Domenica 29 dicembre, ore 16:30 Alla scoperta del Museo e del Parco Archeologico La Civitella visita guidata al Museo e ai resti archeologici dell’anfiteatro romano. A cura dell’Associazione Mnemosyne. Costo dell’attività: € 4,00 a partecipante (gratuito per i bambini). Prenotazione obbligatoria al n. 338/4425880, anche via WhatsApp. Ingresso al museo a pagamento.