Storia della Massoneria in Abruzzo: gli appuntamenti

Due appuntamenti per la Storia della Massoneria in Abruzzo: il 1 dicembre a Guardiagrele e il 5 dicembre su Rete8

GUARDIAGRELE (CH) – ‘Leggere Pagine’ è il nome della tre giorni di Festa del Libro a Guardiagrele, una manifestazione giunta alla quarta edizione, con gran successo di pubblico e di critica.

Iniziativa promossa dalla Fondazione San Nicola Greco con il patrocinio del Comune ed in collaborazione con la sezione locale dell’Archeoclub e l’istituto Onnicomprensivo ‘Nicola da Guardiagrele’.

Domenica 1 dicembre alle ore 18.00, nella sala consiliare in Piazza San Francesco, gli scrittori Elso Simone Serpentini e Loris Di Giovanni presenteranno il volume ‘Storia della Massoneria in Abruzzo’ per i tipi di Artemia Nova Editrice.

Da tempo si avvertiva l’esigenza di una ricostruzione organica della massoneria abruzzese. C’erano stati, è vero, diversi lavori settoriali, pubblicazioni, articoli, ma mancava, ad oggi, una trattazione organica che abbracciasse due secoli di storia. L’arco temporale coperto va da dalla seconda metà del XVIIII secolo, con la cd ‘rinascenza teramana’ alla metà del XX, con la Liberazione e la rinascita delle logge andate in sonno durante il Fascismo.

Nell’ultima parte di tempo loro concessa i due autori daranno anche qualche notizia sul ritrovamento del cd ‘Manoscritto di Pianella’, un catechismo massonico dei primi dell’Ottocento tornato alla luce dopo quasi due secoli, rinvenuto dallo studioso Roberto Carlini in un fondo dell’Archivio di Stato di Teramo tra le pagine di un antico processo a carico del pianellese Vincenzo Cipriani, al quale venne sequestrato nell’ottobre del 1824.

Serpentini, Di Giovanni e Carlini ne hanno fatto un libro dove si può leggere, oltre alla trascrizione integrale del testo rinvenuto, anche la sua analisi storica e filosofica. È la prima edizione a cura del Ce.S.S.M.A, il Centro Studi sulla Storia della Massoneria in Abruzzo che, in collaborazione con la Artemia Nova Editrice, curerá la pubblicazione della Collana Documenti Massonico Abruzzesi, proposta agli studiosi per l’analisi e l’approfondimento di documenti inediti e ricerche su temi specifici relativi a fatti e personaggi della storia della Libera Muratoria abruzzese.

Pochi giorni fa una troupe di Rete8 ha registrato nell’Archivio di Stato di Teramo una puntata della trasmissione ‘In Cronaca’ a cura del giornalista Luca Pompei intervistando oltre agli autori anche il Direttore dell’archivio, la dottoressa Carmela Di Giovannantonio.

Lo speciale sul Manoscritto di Pianella verrà trasmesso su Rete8 giovedì 5 dicembre alle 22.30.