Vigili del fuoco, CONAPO su centro di formazione a L’Aquila

L’AQUILA – “Questa notte in commissione Bilancio alla Camera è stato approvato un emendamento che, tra l’altro, istituisce a L’Aquila un centro di formazione territoriale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Un plauso al Governo, a quanti ci hanno lavorato e al CONAPO nazionale che da tempo lavorava al progetto”.

Ne danno notizia Elio D’Annibale ed Ermanno Pitone, rispettivamente segretari regionale e provinciale del CONAPO, il sindacato autonomo dei vigili del fuoco maggiormente rappresentativo nella provincia dell’Aquila.

“Auspichiamo al contempo – aggiungono – che vengano affrontate con priorità ed estrema urgenza anche tutte le altre problematiche dei Vigili del fuoco, a cominciare dalla ricostruzione delle sedi di servizio, Comando provinciale dell’Aquila e Direzione regionale dell’Abruzzo a Coppito, da quasi 12 anni ferma clamorosamente al palo a causa della inadeguatezza dell’amministrazione VVF, palesemente incapace perfino di amministrare un condominio”.

QUAGLIARIELLO SU SCUOLA VVFF L’AQUILA

“L’istituzione della scuola nazionale dei Vigili del fuoco nel capoluogo abruzzese è il frutto di una virtuosa collaborazione istituzionale tra il Comune dell’Aquila, la rappresentanza parlamentare e gli organi dello Stato, che premia il bene del territorio e la capacità di perseguirlo”. Lo dichiara il senatore Gaetano Quagliariello (Idea-Cambiamo), eletto nel collegio L’Aquila-Teramo. “Si tratta al tempo stesso – prosegue Quagliariello – di un riconoscimento e di un’opportunità: il riconoscimento della ferita subìta e degli sforzi compiuti per rialzarsi, e un’opportunità per fare ancora di più dell’Aquila un polo attrattivo e un idealtipo di ricostruzione fisica, sociale e morale del quale il Paese ha oggi più che mai bisogno. Non a caso l’istituzione di tre scuole nazionali di formazione dei Vigili del fuoco, in altrettanti territori con storie e caratteristiche di vulnerabilità, è stata inserita fra le priorità di azione in vista dell’arrivo del ‘Recovery Fund’, nell’ambito del ‘Piano per la resilienza delle aree interne e montane’. Nel caso aquilano, peraltro, i Vigili del fuoco hanno giocato un ruolo fondamentale al tempo del terremoto del 2009. Il fatto che tornino nel capoluogo abruzzese per un progetto di formazione che guarda al futuro – conclude il senatore – rinsalda un rapporto e chiude un cerchio di rinascita e solidarietà”.

SROUR-D’ANGELO, ORGOGLIOSI DI CONTRIBUTO “CAMBIAMO” PER RIPRESA DELLA CITTA’

“La realizzazione all’Aquila della scuola nazionale dei Vigili del fuoco è un grande risultato per il nostro territorio, al quale il nostro partito è orgoglioso di aver contribuito con l’impegno diretto del senatore Quagliariello in tutta la fase preparatoria, fino all’emendamento presentato da ‘Cambiamo’ alla Camera che ha completato il percorso istitutivo. Si è trattato di un gioco di squadra che premia lo sforzo di questa città e della sua amministrazione per rialzarsi e diventare fattivamente un simbolo di rinascita”. Lo dichiara Mimmo Srour, coordinatore regionale di ‘Cambiamo’. “E’ questa la politica che ci piace – aggiunge Daniele D’Angelo, consigliere comunale di ‘Cambiamo’ -, una politica fatta di visione e di concretezza, che fissa un obiettivo e si adopera per raggiungerlo. Questo progetto risponde alla vocazione della nostra città. Lavoreremo con l’amministrazione affinché, tagliato il primo importante traguardo, L’Aquila possa ospitare presto gli allievi della scuola restituendo in accoglienza la dedizione dimostrata dal Corpo dei Vigili del fuoco nel nostro momento del bisogno”.