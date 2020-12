Pescara, controlli anti Covid: il report del 19 dicembre 2020

PESCARA – Nella giornata di ieri, personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Municipale di Pescara, in ottemperanza alle direttive adottate in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e recepite con ordinanza del Questore della Provincia di Pescara Luigi Liguori, hanno pattugliato le principali vie cittadine per verificare il rispetto delle prescrizioni di cui alle direttive nazionali in materia di prevenzione del contagio da Covid-19, con particolare riferimento al divieto di assembramento, all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuali ed al divieto di spostamento tra i Comuni, se non per giustificate motivazioni.

L’attività è stata posta in essere con equipaggi automontati ed appiedati lungo le principali vie cittadine e le più importanti arterie di collegamento dei centri abitati.

Sono stati favoriti i contatti con gli esercenti commerciali del territorio al fine di una proficua collaborazione nell’attività di informazione dell’utenza e garantire le migliori premesse per la prevenzione del contagio.

Nel corso dell’attività sono state controllate 253 persone e 44 esercizi commerciali. Nella circostanza 10 persone sono state sanzionate per inottemperanza al divieto di spostamento tra Comuni senza giustificato motivo.