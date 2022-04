Videoconferneza sulla pergola abruzzese: come partecipare

Le videoconferenze organizzate dall’Associazione Culturale Inabruzzo Onlus si terranno nelle serate del 13 e 20 aprile

REGIONE – L’Associazione Culturale Inabruzzo onlus, continua con le iniziative per far conoscere l’Abruzzo. Oltre all’uso della fotografia, con vari eventi sul territorio regionale e non, ricordiamo la mostra fotografica itinerante “Il Nostro Abruzzo Insolito” ed altre del collettivo Emerging Eyes, l’associazione ha in programma di organizzare videoconferenze ed incontri sul territorio anche da poter abbinare alle iniziative fotografiche.

Il primo aspetto che verrà affrontato sarà “La pergola abruzzese” e sarà trattato in 2 videoconferenze ed incontri sul territorio.

Le videoconferenze sono fissate per il 133 Aprile alle ore 21:00 e il 20 Aprile alle ore 21:00.

Per chi volesse partecipare è pregato/a di compilare il form presente al seguente link e riceverà il link per la videoconferenza: https://ilnostroabruzzoinsolito.it/la-pergola-abruzzese-storia-e-paesaggio/