Viadotto San Martino II, lavori di manutenzione sulla SS656

PESCARA – Al via da lunedì 12 ottobre i lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento tecnico funzionale del Viadotto San Martino II situato al Km 2,600 della strada statale 656 “Val Pescara – Chieti”.

I lavori che prevedono un investimento di 3.680 milioni di euro, riguardano interventi strutturali sull’impalcato per il rinforzo delle solette e dei cordoli laterali con l’installazione delle nuove barriera di sicurezza laterali, la sostituzione degli apparecchi di appoggio esistenti, la sostituzione dei giunti di dilatazione ed il rifacimento delle opere di impermeabilizzazione e dell’intero pacchetto stradale di pavimentazione.

L’intervento si rende necessario al fine di migliorare gli standard di sicurezza e confort per l’utenza della strada.

I lavori, che interesseranno per almeno 120 giorni il viadotto San Martino, si svolgeranno con l’istituzione di un senso unico alternato regolato da semaforo, chiudendo alternativamente la corsia di marcia in direzione Chieti e successivamente quella in direzione Pescara.

Al fine di ridurre al minimo i disagi per gli utenti, Anas consiglia i seguenti percorsi alternativi:

per chi proviene dal Raccordo autostradale e si reca in direzione Chieti, uscita consigliata Ospedale per poi proseguire su viabilità comunale;

per chi proviene da Chieti in direzione Pescara, uscite consigliate Chieti Tricalle, Chieti Scalo, Chieti Ospedale per poi proseguire su viabilità comunale;

per chi decidesse di oltrepassare il cantiere si stimano tempi di percorrenza nell’ora di punta di circa 5 minuti;