Via Pepe, al via i lavori di riqualificazione

Blasioli: “Interventi per 603.000 euro che renderanno più bella e sostenibile la via e aggiungeranno un tassello importante alla rinascita della riviera sud”

PESCARA – “Al via l’annunciato cantiere per la riqualificazione di via Pepe dal lungomare fino a via D’Avalos, che diventerà più bella e sostenibile con gli interventi che prevedono lavori per 603.000 euro, finanziati per oltre la metà con fondi Terna e la restante parte con risorse Bucalossi.

Diversi gli interventi previsti: verrà realizzata una pista ciclabile larga 2,50 metri che sarà posta lato sud e la strada sarà dotata di nuovi marciapiedi che verranno realizzati con travertino romano e cemento colorato, ci saranno aiuole e nuovi alberi, parcheggi. Una strada che cambierà completamente volto, agevolando la circolazione sia delle quattro che delle due ruote, nonché dai pedoni.

Si tratta di uno degli interventi più importanti che interessano Porta Nuova, dove è già in corso la riqualificazione del lungomare, oltre a diversi interventi di messa in sicurezza e anti allagamento su arterie di transito importanti. Il lavoro si inserisce infatti nell’ampia opera di riqualificazione della riviera sud. L’obiettivo è quello di migliorare la qualità della vita lungo questa arteria urbana, con i marciapiedi integralmente ridisegnati, sia lungo il lato nord, che sul lato sud. Lungo la strada verranno realizzate nuove aiuole e potenziata l’illuminazione, simile a quella esistente sulla riviera sud. Rimarranno i parcheggi su entrambi i lati con arredo e spazi per la sosta delle bici e sei attraversamenti pedonali.

Dobbiamo pensare a via Pepe non come siamo abituati a vederla oggi, cioè con lo spartitraffico centrale, ormai malmesso, quello sparirà e sul lato pineta sorgerà una pista ciclabile con andamento curvilineo dell’ampiezza di 2,50 metri, cosa che consentirà di spostarsi in bici su sede riservata fino a via D’Avalos e da qui ricollegarsi alla pista ciclabile che correrà sui marciapiedi dello stadio Adriatico, via Pollione, fino a viale Pindaro, ossia al polo universitario-giudiziario, capace di collegare la rete ciclabile di Montesilvano e Francavilla.

Questo è il motivo per cui il cantiere è iniziato con il taglio di 38 alberi che verranno sostituiti da un uguale numero di alberi di seconda grandezza (che sceglieremo tra i frassini o gli aceri). Si tratta in molti casi di lecci secchi e affetti da chermococco che sostituiremo con un uguale numero di alberi sani.

Nei mesi scorsi abbiamo incontrato in un bar della via residenti e commercianti per un confronto sulla riqualificazione della zona, ottenendo grande approvazione da parte di tutti, ansiosi di questa opera di riqualificazione che mette fine a marciapiedi malmessi e insicuri.

Il lavoro appaltato costerà circa 482.641,86 ed è affidato alla ditta ROCAR Costruzioni. Consegnato il cantiere nella giornata di mercoledì (12/12/2018), dovrà essere completato entro 150 giorni”.