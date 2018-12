Vanessa Combattelli, riceve il premio nazionale ANGI

L’associazione nazionale giovani innovatori la premiata per la sua giovane attività amministrativa e giornalistica

ROMA – È stata premiata ieri l’abruzzese Vanessa Combattelli al premio nazionale ANGI (Associazione Nazionale Giovani Innovatori) per riconoscerle la sua giovane attività amministrativa e giornalistica.

La Combattelli fu infatti la più giovane consigliera comunale d’Italia quando venne eletta due anni fa, al col tempo ha fondato un blog giovanile a scala nazionale insieme ad altri e due corregionali che oggi registra numerose sessioni e tanti collaboratori sparsi per tutta Italia.

L’ANGI ha assegnato alla giovane innovatrice una borsa di studio sulla comunicazione politica messa a disposizione da Polis, la Scuola Universitaria per la Formazione Politica della Linkcampus University (Polis).

COSA E’ L’ANGI?

