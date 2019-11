Via Bonavia a Fossacesia, al via i lavori di consolidamento

Di Giuseppantonio: “Siamo entrati nella fase operativa che, finalmente, ci porterà a risanare una zona della nostra città per la quale la nostra Amministrazione ha dovuto lavorare molto pur di ottenere i necessari finanziamenti“

FOSSACESIA – Sono stati consegnati i lavori per procedere al consolidamento della frana in via Bonavia, che prevedono, in questa prima fase, le operazioni di bonifica bellica, obbligatori per legge. Per la rimozione di eventuali residui risalenti all’ultimo conflitto mondiale saranno necessari due mesi e gli interventi per mettere in sicurezza il costone interessato al movimento franoso prenderanno il via subito dopo l’inverno, per essere ultimati nel mese di ottobre 2020.

“Siamo entrati nella fase operativa che, finalmente, ci porterà a risanare una zona della nostra città per la quale la nostra Amministrazione ha dovuto lavorare molto pur di ottenere i necessari finanziamenti – ammette il Sindaco Enrico Di Giuseppantonio -. Non ultimi, 2 milioni di euro che esclusi in un primo finanziamento ora dovrebbero essere ulteriormente stanziati. Serviranno per il progetto di completamento di tutta la zona. Nel frattempo saranno anticipati i lavori di pavimentazione della strada e si procederà anche a creare l’adeguato sistema delle acque piovane. Inoltre, dovrà essere aggiustato il muretto ed il marciapiede a fianco della chiesa parrocchiale di San Donato”.