Very Peri, il colore Pantone 2022 ispirato allo zafferano

La Wedding Planner e Vlogger riminese Roberta Patané omaggia il fiore di zafferano in una delle sue rinomate palette-colore

L’AQUILA – Roberta Patanè è una wedding planner romagnola pluripremiata e certificata che organizza matrimoni in tutta Italia. Sul territorio abruzzese è conosciuta da quando ha organizzato il matrimonio dell’allora giocatore della Nazionale di Rugby Andrea Masi nel 2013.

Il suo legame con la città dell’Aquila, però, ha radici ben più profonde, essendosi sposata proprio con un aquilano.

E grazie a questo legame con il nostro territorio, si è ispirata al fiore di zafferano per creare una delle sue attesissime Palette con il colore dell’anno 2022.

Roberta non è solo una wedding planner, ma è una famosa Vlogger, seguita dagli sposi italiani in tutto il mondo e ogni anno si diletta nella creazione di palette di colori partendo da quello che viene eletto come colore dell’anno dalla Pantone®.

Quest’anno ha scelto di legare il Very Peri, appunto il colore dell’anno 2022, a 4 fiori creando altrettante palette che possano essere di ispirazione agli sposi e ai designer del mondo wedding.

“La più divertente, originale, impattante è senza dubbio la palette ispirata al fiore di zafferano” racconta “è un fiore che amo moltissimo per tutte le sue proprietà e per i colori meravigliosi. Il rosso brillante dei suoi pistilli è stato la chiave per creare la palette che amo di più fra le 4 ispirate al Very Peri”.

La wedding planner racconta che ha conosciuto il fiore di zafferano grazie all’amore che suo marito serba per la propria città e tutto ciò che la caratterizza. “È sempre un piacere ascoltarlo mentre racconta il suo territorio e, come in questo caso, mi lascio ispirare dai suoi racconti”.

Tutte le palette create da Roberta Patanè vengono pubblicate e spiegate sul Vlog Matrimoni con l’Accento, dove da 4 anni dà consigli gratuiti sull’organizzazione del matrimonio.