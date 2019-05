Biglietti di Verona – Pescara: prezzi e informazioni

La partita Verona – Pescara si giocherà mercoledì 22 maggio dalle ore 21. La gara è valida per la semifinale di andata dei playoff di Serie B

PESCARA – Mercoledì 22 maggio allo stadio Marcantonio Bentegodi si gioca Verona – Pescara, semifinale di andata dei playoff di Serie B. Calcio di inizio previsto per le ore 21. I padroni di casa provengono dalla vittoria per 4-1 dopo i tempi supplementari ai quarti di finale contro il Perugia mentre i biancazzurri entrano soltanto ora nella fase finale della competizione. Gara di ritorno fissata per domenica 26 maggio allo stadio Adriatico. Le due squadre hanno chiuso la regular season, rispettivamente, al quinto e al quarto posto.

Stando a quanto prevede il regolamento, l’Hellas deve prevalere, nel computo della doppia sfida. In caso di parità complessiva, invece, sarebbe il Pescara ad accedere alla finale, favorito dal miglior piazzamento in campionato. Chi supererà il turno affronterà in finale la vincente tra Cittadella e Benevento.



Andiamo a vedere come poter seguire a Verona la squadra e i prezzi dei tagliandi.



Prezzi e informazioni sui biglietti

I biglietti per il settore ospiti potranno essere acquistati al costo di 14 euro più diritti di prevendita ciascuno sul circuito www.vivaticket.it fino alle ore 19,00 di martedì 21 maggio 2019. Si precisa che tal settore non è attrezzato ad ospitare persone con disabilità motorie.

Per accedere al settore ospiti nonè richiesta la carta di fidelizzazione nè per gli utenti redidenti in Abruzzo bè per quelli residenti in regioni diverse.