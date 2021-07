Verde pubblico in Corso Vittorio Emanuele, la nota di Santilli

PESCARA – “Sono sempre al fianco di chi si batte per il verde e per la qualità della vita in città, e non solo come amministratore ma soprattutto come pescarese. Non posso però esserlo acriticamente quando l’ambientalismo è manicheo e solleva strumentalmente polemiche dove non occorrono e dove basterebbe una minima conoscenza dei fatti per evitare l’ennesimo scivolone mediatico.

Vorrei rassicurare tutti i pescaresi, e non solo quelli dell’associazionismo, che l’Amministrazione comunale di Pescara non solo si impegna e lavora continuamente per la cura del verde pubblico, ma lo fa anche con coscienza e cognizione di causa. Gli alberi irrimediabilmente perduti e pericolosi per la pubblica incolumità che saranno tagliati e poi sostituiti non vengono tolti per capriccio o per dispetto, come qualcuno vorrebbe far credere adombrando chissà quali secondi fini, ma perché sono o morti o malati e non è possibile restituirli alla pienezza del ruolo ecologico e dell’arredo urbano. Un’infestazione di cocciniglie ci ha infatti costretti a una scelta radicale su Villa Sabucchi e nel perimetro alberato dello stadio, che però è preludio a una nuova e più esaltante stagione del verde pubblico a Pescara.

Tutto è stato studiato e portato in fase operativa da qualificati esperti. Il resto è demagogia spicciola che serve a ritagliarsi un effimero spazio sul web e sui mezzi di informazione, senza accorgersi di andare contro gli interessi della città sbandierando quelli della natura. Che il Comune invece non solo difende, ma altresì diffonde nei parchi e negli spazi pubblici, per un preciso convincimento di operare nel miglioramento della qualità della vita di tutti”.