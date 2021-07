Donatella Di Pietrantonio si racconta a “Maestri fuori classe a Vasto”

“Anche in vite apparentemente normali conosciamo dei momenti di trauma. Per me la scrittura ha rappresentato lo strumento per superarli”

VASTO – “Non basta la passione a definire la scrittura. La scrittura è anche fatica e nondimeno esprime un’urgenza, un bisogno. La scrittura per me è qualcosa da coltivare in solitudine. Un’attività nascosta, segreta. Eppure, soprattutto nella vita di una donna, è difficile trovare una stanza segreta e silenziosa, tutta per noi stesse”. Lo ha raccontato la scrittrice Donatella Di Pietrantonio durante la sua lectio magistralis al Festival “Maestri Fuori Classe – AttraversaMenti”, in corso a Vasto, in Abruzzo.

“Il dolore poi ha molto a che fare con la scrittura – ha spiegato l’autrice di ‘Borgo Sud’ – Anzi, l’arte stessa è sempre una trasformazione del dolore. Anche in vite apparentemente normali conosciamo dei momenti di trauma. Poi, cerchiamo sempre una modalità per elaborare questi traumi e per me la scrittura ha rappresentato lo strumento adatto”.

Infine l’importanza del “silenzio, fondamentale per scrivere, così come il vuoto. Ma la scrittura mi ha permesso di riscoprire anche il mio mondo ancestrale, spirituale fino quasi alla superstizione. E legato comunque alla mia terra. Cosa che non ha nulla a che fare con la religione secolare. Così come è stato apprezzato – ha concluso Di Pietrantonio – il fatto che io fossi quasi posseduta dal mio territorio. Non un limite, come pensavo all’inizio, ma una ricchezza enorme”.

Durante il festival ancora molto spazio ai laboratori: da quello di “Intelligenza emotiva”, tenuto da Francesco Marino, docente presso la facoltà di Economia dell’Università degli studi internazionali di Roma – Unint, a quello di “Scrittura emotiva”, a cura dell’autrice televisiva Katiuscia Salerno, fino al “Public speaking” con Emanuela Filippelli, trainer specializzata in Comunicazione efficace. Oggi sarà la volta di Matteo Saudino che concluderà il festival con l’intervento dal titolo: “Una scuola umanista per uscire dalla crisi pedagogica”. L’incontro potrà essere seguito in diretta sul canale you tube Creo – Maestri Fuori Classe.