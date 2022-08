Ventricina e Bollicine d’Abruzzo: il programma 2022

Il 19 e 20 agosto Gran Galà al Bosco di Don Venanzio a Pollutri, domenica chiusura in piazza a Scerni: l’evento è dedicato alla regina dei salumi abruzzesi

POLLUTRI – In attesa di Art Bike & Run +Wine, la Costa dei Trabocchi è protagonista questo week end con “Ventricina e Bollicine d’Abruzzo” che abbraccia una serie di iniziative ed eventi. La manifestazione enogastronomica e culturale è ideata dall’Accademia della Ventricina e dall’Associazione produttori del vastese e supportata dall’Assessorato alle Politiche agricole della Regione Abruzzo. In questa edizione la kermesse si è arricchita di un ulteriore partenariato a partire da Legambiente, Camera di Commercio Chieti-Pescara, Fondazione del vastese per l’Ambiente e lo Sviluppo Sostenibile, DMC e GAL della Costa dei Trabocchi.

L’evento è dedicato alla regina dei salumi abruzzesi, nonché Presidio Slow Food: il famoso salume a grana grossa è fatto di carne di maiale, sale, peperone e spezie ed non è solo un grande prodotto, ma anche un simbolo culturale di un intero territorio che lo arricchisce con tantissime pietanze.

Primo appuntamento venerdì 19 e sabato 20 a Pollutri nella Riserva regionale Bosco di Don Venanzio, dove è tutto pronto per il Gran Galà che vedrà il famoso insaccato del vastese in abbinamento ai vini e alle bollicine abruzzesi. Leitmotiv di questo Galà dicevamo, sarà la Ventricina del Vastese abbinata ai vini abruzzesi sia fermi che fermentati. Il goloso insaccato sarà degustato a crudo nella sua purezza e protagonista di alcuni piatti espressi, sia primi che secondi, cucinati appositamente per l’occasione da alcuni chef del territorio.

L’evento avrà inizio alle ore 20.00 e vedrà anche una giuria di esperti del settore enogastronomico che decreteranno il miglior abbinamento. Tra questi: Helmuth Köcher, presidente e fondatore del Merano WineFestival, Carlo Dugo, Ambasciatore italiano Concours Mondial de Bruxelles, Angela Di Lello, presidente regionale Associazione Italiana Sommelier, Emanuele Imprudente, vicepresidente Regione Abruzzo, Eleonora Lopes, giornalista e Donna del Vino, Gennaro Strever, presidente Camera di Commercio Chieti-Pescara, Alfonso Di Fonzo, membro dell’Accademia nazionale della cucina – delegazione di Chieti.

Quest’anno Ventricina&Bollicine rientra anche nelle attività di Art Bike & Run +Wine, manifestazione giunta alla seconda edizione che avrà luogo sulla Costa dei Trabocchi dal 30 settembre al 2 ottobre e che ha l’obiettivo di valorizzare la Costa e promuovere la Via Verde. Nello specifico si tratta del Trabocchi Game, la caccia al tesoro interattiva, con tema pirati, sulla Costa dei Trabocchi. Il gioco prenderà il via il 20 agosto percorrendo, naturalmente in bici, la rotta dal lido di Casalbordino a Scerni con una merenda conclusiva alla tappa finale a base di Ventricina presso la sede dell’accademia della Ventricina. (Per info e partecipazioni: www.trabocchigame.it)

Dopo le due serate a Pollutri, la manifestazione si concluderà con la terza serata a Piazza De Riseis a Scerni (CH), il 21 agosto. Prima dell’apertura degli stand gastronomici, avrà luogo un convegno alle ore 18.00 dal titolo “L’enogastronomia al centro del turismo sostenibile della Costa dei Trabocchi”, oltre alla presenza di momenti di formazione ed educazione alimentare con laboratori a tema, il tutto accompagnato da un aperitivo creativo.

Per info e prenotazione sulle serate a Pollutri, contattare la Casina di Don Venanzio al 324 5947722. La partecipazione al Gran Galà prevede una quota fissa che comprende cena/degustazione completa dei piatti e dei vini, mentre per la serata conclusiva a Scerni è libera e degustazioni a scelta variabili.

Consigliamo per raggiungere Pollutri (Bosco di don Venanzio) e Scerni, l’uscita dell’autostrada Vasto Nord.