Ikea di San Giovanni Teatino compie 10 anni: programma eventi

Da sabato 20 agosto previsto un ricco palinsesto di appuntamenti con showcooking, workshop e laboratori creativi per i più piccoli

SAN GIOVANNI TEATINO – IKEA San Giovanni Teatino festeggia 10 anni di attività e, per l’occasione, celebra il forte legame con gli abruzzesi attraverso un ricco palinsesto di incontri, workshop e laboratori creativi per i più piccoli. Dieci giorni di eventi a partire da sabato 20 agosto, tra cui lo showcooking della web content editor Giorgia di Sabatino e momenti di intrattenimento con la Deputazione Teatrale del Teatro Marrucino Di Chieti e la compagnia SWING – Italian Swing Dance Academy e The Hoofers Club.

Era il 2012 quando IKEA sbarcò a San Giovanni Teatino. Da allora il negozio ha accolto oltre 12 milioni e 500 mila visitatori, in media più di un milione all’anno, ha servito 5 milioni di polpette e venduto oltre 35.000 Billy: sono questi alcuni dei numeri che riassumono i 10 anni di attività dello store IKEA di San Giovanni Teatino, a testimonianza del profondo legame con il territorio che lo ospita.

“Lunedì 29 agosto IKEA San Giovanni Teatino festeggerà 10 anni di attività e li vogliamo celebrare insieme a coloro che ci hanno permesso di raggiungere un traguardo così importante: i nostri co-worker e tutti gli abruzzesi che sono al nostro fianco dal 2012” dichiara Arianna Semeraro, Responsabile del negozio di IKEA San Giovanni Teatino ”Fin dal nostro arrivo in città, abbiamo lavorato per essere parte attiva di questa comunità, fedeli alla nostra visione di creare una vita quotidiana migliore per la maggioranza delle persone. Abbiamo rafforzato il forte legame che ci lega a questa bellissima regione e ai suoi cittadini giorno dopo giorno, promuovendo un’idea di società più attenta ai bisogni delle persone”.

Un legame quello di IKEA con l’Abruzzo che, nel corso degli anni, si è tradotto anche nel supporto ad associazioni e realtà impegnate a sostegno dei più fragili. Proprio in questi giorni, IKEA San Giovanni teatino ha supportato l’Associazione Autismo Abruzzo Onlus nella riqualificazione di uno degli appartamenti messi a disposizione dal Comune dell’Aquila nell’ambito del “Progetto DAVIDE – Donare all’Autismo Valore Inclusione Diritti ed Emozioni”: l’appartamento, che sarà inaugurato nelle prossime settimane, permetterà ai giovani seguiti dall’Associazione di intraprendere e sperimentare percorsi di autonomia abitativa e di avvio al lavoro.

Negli anni IKEA San Giovanni Teatino ha sostenuto e contribuito a sviluppare, sia attraverso campagne di raccolta fondi, sia mettendo a disposizione il proprio know how, progetti mirati a sostenere le fasce più deboli insieme a DiversUguali, ANANKE Casa Aurora, Comunità CEIS, AGBE e WILL CLOWN PESCARA. IKEA è stata al fianco degli abruzzesi anche dopo il sisma che ha colpito la regione nel 2016 progettando e realizzando la scuola “Alfredo Quaranta” nel Comune di Crognaleto (TE).

Inaugurato nel 2012, lo store IKEA San Giovanni Teatino è uno dei pochi in Italia la cui superficie, di oltre 33000 mq, si sviluppa su tre piani. Al suo interno ospita 46 ambienti completamente arredati, circa 11.000 articoli in vendita, un ristorante con 440 posti a sedere, 1.100 posti auto gratuiti, e in questi 10 anni ha conquistato oltre 206.000 soci IKEA Family. IKEA San Giovanni Teatino ha contribuito a creare opportunità e valore aggiunto sia in termini d’impatto economico sia occupazionale: sono infatti oltre 200 i co-worker che lavorano all’interno del negozio, di cui le donne rappresentano il 56%, e il 44% occupa ruoli manageriali.

CALENDARIO APPUNTAMENTI

Sabato 20 Agosto, ore 16.00-19.00: Impariamo la raccolta differenziata

Domenica 21 Agosto

ore 16.00-19.00: Un oceano di balene

ore 16:30-18:30: Showcooking con l’influencer Giorgia Di Sabatino – Cookthelook

Lunedì 22 Agosto, ore 16.00-19.00: Ritagliamo le istruzioni dei nostri mobili e creiamo una storia

Martedì 23 Agosto, ore 16.00-19.00: Realizziamo il gioco dell’estate

Mercoledì 24 Agosto, ore 16.00-19.00: Realizziamo il labirinto di cannucce

Giovedì 25 Agosto, ore 16.00-19.00: Costruiamo dei burattini con materiali di recupero

Venerdì 26 Agosto

ore 16.00-19.00: Minichef IKEA

ore 16.00-19.00: IKEA Festival Designer Talk “ Old heroes new look – IVAR”

ore 16.00-19.00: IKEA Festival Designer Talk “ Old heroes new look – Affordability”

ore 18.00-19.00: IKEA Festival “Old heroes new look” Seminario per i soci IKEA Family

Sabato 27 Agosto

ore 16.00-19.00: Caccia al tesoro sostenibile

ore 16.00-19.00: IKEA Festival Designer Talk “ Old heroes new look – IVAR”

ore 16.00-19.00: IKEA Festival Designer Talk “ Old heroes new look – Affordability”

ore 16.00-19.00: “ Old heroes new look demostration” presso il Circular Hub

Domenica 28 Agosto

ore 11.30-12.30: Rappresentazione teatrale e lettura fiabe animate svedesi a cura della Deputazione Teatrale del Teatro Marrucino Di Chieti

ore 16.00-19.00: Caccia al tesoro sostenibile

ore 16.00-17.30: Rappresentazione teatrale e lettura fiabe animate svedesi a cura della Deputazione Teatrale del Teatro Marrucino Di Chieti

ore 17.30-19.00: Esibizione SWING – Italian Swing Dance Academy e The Hoofers Club.

Lunedì 29 Agosto

ore 16.00-19.00: Impariamo la raccolta differenziata

ore 13.00-13:30 : Esibizione musicale CoWorkers IKEA

ore 18.00-18.30: Flash Mob CoWorkers IKEA

La partecipazione agli incontri è libera per tutti i visitatori, ad eccezione del seminario del 26 agosto, riservato ai Soci IKEA Family.