Ventricina & Bollicine, il bilancio del Galà e l’appuntamento a Scerni

POLLUTRI – “L’Abruzzo diventi una regione simbolo di sostenibilità in Italia” con queste parole di Helmuth Köcher, presidente e fondatore del Merano Wine Festival, e ospite d’onore della prima serata del Gran Galà di “Ventricina&Bollicine”. Il Galà ha visto la Ventricina abbinata alle bollicine abruzzesi. Il goloso insaccato è stato degustato a crudo nella sua purezza accostato dai vini di alcune aziende locali.

Ad eleggere gli abbinamenti è stata una giuria d’eccezione composta da: Helmuth Köcher, presidente e fondatore del Merano Wine Festival, Carlo Dugo, Ambasciatore italiano Concours Mondial de Bruxelles, Angela Di Lello, presidente regionale Associazione Italiana Sommelier, Emanuele Imprudente, vicepresidente Regione Abruzzo, Eleonora Lopes, giornalista e Donna del Vino, Alfonso Di Fonzo, membro dell’Accademia nazionale della cucina – delegazione di Chieti, Sabrina Bocchino, consigliere Regionale Abruzzo e presidente Consiglio Regionale Abruzzesi nel mondo, Giuseppe Di Marco, presidente di Lagambiente Abruzzo, Nicola Mario Di Carlo sindaco di Pollutri, Lorenzo Russo, medico nutrizionista e Tito Cieri, Componente Commissione nazionale di Appello Vini Ministero Politiche Agricole.

Helmut Kocher, patron di una delle più prestigiose manifestazioni enogastronomiche internazionali, sancisce così l’accordo con la Regione che, per la prima volta dopo trent’anni, sarà presente nella prestigiosa kermesse altoatesina.

“L’Abruzzo ha un potenziale notevole –ha continuato il fondatore del Merano Wine Festival- una biodiversità unica e voi dovete crederci. È la qualità che vince, questo è stato il credo che mi ha fatto lanciare il Merano Wine Festival e deve diventare anche il vostro perché avete prodotti come la Ventricina unici”. Lo ha fatto da Pollutri, nella Riserva regionale Bosco di Don Venanzio, dove è andata in scena la prima serata di “Ventricina&Bollicine”.

“Le eccellenze abruzzesi possono andare ovunque nel mondo –ha osservato Carlo Dugo, ambasciatore italiano Concours Mondial de Bruxelles- ho un’esperienza con almeno 54 paesi e tutti quanti chiedono eccellenze italiane e in particolare dell’Abruzzo. L’abbinamento con le bollicine è stato già ‘approvato’ da 40 giudici internazionali che hanno giudicato lo Champagne rosè il miglior prodotto da affiancare alla Ventricina”.

“Non usiamo alcun tipo di conservante, solo sale, peperone in polvere, seme di finocchio e chi vuole pepe nero. La carne viene tagliata al coltello, quindi non viene macinata, sfibrata o riscaldata dal tritacarne. Lunga stagionatura e produzione consentita in 35 comuni”, ha ricordato Stefano Di Fiore, presidente dell’Associazione dei produttori della Ventricina.

“La strada che abbiamo tracciato -ha chiosato Emanuele Imprudente, vice presidente della Regione e assessore all’Agricoltura- è quella di agricoltura sostenibile, anche la nuova programmazione comunitaria tiene al centro questo aspetto come valore generale”.

Visita a sorpresa, prima dell’inizio, del critico gastronomico Luigi Cremona, reduce dalla manifestazione Virtù Estive che a Teramo ha proposto dieci giorni di enogastronomia proprio a tema sostenibilità.

Ieri sera replica con la Ventricina abbinata ai vini fermi per un binomio ideale. La manifestazione enogastronomica e culturale è ideata dall’Associazione produttori del vastese e supportata dall’Assessorato alle Politiche agricole della Regione Abruzzo. In questa edizione la kermesse si è arricchita di un ulteriore partenariato a partire da Legambiente, Camera di Commercio Chieti-Pescara, Fondazione del vastese per l’Ambiente e lo Sviluppo Sostenibile, DMC e GAL della Costa dei Trabocchi.

“Quest’anno Ventricina&Bollicine rientra anche nelle attività di Art Bike & Run +Wine – ha dichiarato Giuseppe Di Marco, presidente Legambiente Abruzzo- manifestazione giunta alla seconda edizione che avrà luogo sulla Costa dei Trabocchi dal 30 settembre al 2 ottobre e che ha l’obiettivo di valorizzare il territorio ciclabile della Costa dei trabocchi”.

Nello specifico si tratta del Trabocchi Game, la caccia al tesoro interattiva, con tema pirati, sulla Costa dei Trabocchi. Il gioco prenderà nella giornata di oggi percorrendo, naturalmente in bici, la rotta dal lido di Casalbordino a Scerni con una merenda conclusiva alla tappa finale a base di Ventricina presso la sede dell’accademia della Ventricina. (Per info e partecipazioni: www.trabocchigame.it).

Ventricina&Bollicine si concluderà con la terza serata oggi a Piazza De Riseis a Scerni (CH). Prima dell’apertura degli stand gastronomici, avrà luogo un convegno alle ore 18.00 dal titolo “L’enogastronomia al centro del turismo sostenibile della Costa dei Trabocchi”, moderato dal giornalista e maestro assaggiatore Onas, Stanislao Liberatore, oltre alla presenza di momenti di formazione ed educazione alimentare con laboratori a tema, il tutto accompagnato da un aperitivo creativo.

Per info e prenotazione questa sera a Pollutri, contattare la Casina di Don Venanzio al 324 5947722. La partecipazione al Gran Galà prevede una quota fissa che comprende cena/degustazione completa dei piatti e dei vini, mentre per la serata conclusiva a Scerni è libera e degustazioni a scelta variabili.

Consigliamo per raggiungere Pollutri (Bosco di Don Venanzio) e Scerni, l’uscita dell’autostrada Vasto Nord.