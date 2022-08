FestivArt, a Lanciano sette aree per raccontare il CAL

LANCIANO – Il Comitato Artistico Lancianese, neonato ente che raccoglie associazioni, artisti, organizzatori e progettisti del territorio, si presenta alla cittadinanza attraverso la sua prima giornata ufficiale: FestivArt.

Venerdì 26 Agosto, dalle 18:30 a mezzanotte, le 7 aree artistiche, le individualità e le associazioni iscritte che rappresentano il Comitato si avvicenderanno alle Torri Montanare per una giornata fatta di musica, laboratori per i più piccoli a tematica ambientale, reading, cinema, animazione e arte figurativa. Durante la giornata sarà possibile prendersi una piccola pausa con gli stand enogastronomici presenti in Piazza D’Armi. Una giornata adatta a tutte le fasce d’età e che mostra per la prima volta il risultato di una rete tra realtà culturali lancianesi iniziata mesi fa.

Nella rassegna saranno ospiti personaggi e associazioni del territorio come Stefano Barbati con un guitar solo, l’Associazione Amélie di Paola Caporale con la lettura dell’Inferno di Dante, Stefano Di Matteo e Blerina Shera con il duo “The Blest Nest”, Christian Zulli con uno spettacolo di teatro di figura, e poi l’animazione per i più piccoli con Benedetta Tieri e il laboratorio “Villaggio Arcobaleno” di Marisa Orsatti, per la realizzazione di piccole opere con materiali di riuso. FestivArt proseguirà con la performance dell’APS Ancestral Chamber Music e il loro omaggio alle grandi musiche del cinema nazionale ed internazionale, a seguire il primo appuntamento di “Apertamente Cinema”, serie di proiezioni cinematografiche curate dall’APS PICSAT Abruzzo e Altri Orizzonti per il ventennale dell’OdV dedita alla sensibilizzazione sulla salute mentale. Gran finale affidato all’energia di The Greys’ Band, la band rhythm ‘n blues capitanata da Alessio Vittorio Di Meco. Durante la giornata ci sarà anche l’occasione di scoprire, sempre nel segno della sostenibilità ambientale e l’arte, le opere di Alessandra De Laurentis, Paolo Dongu, Davide Ranni, Marisa Orsatti, Nicola Antonelli, Carla Trivellone, Gianni Di Vincenzo e Nicola Granata.

Per tutte le informazioni relative al programma e all’ ente è possibile contattare il Comitato alla mail comitatoartisticolancianese@gmail.com o al numero 388 3492 484. L’ingresso è 10 euro per adulti, 8 euro per gli under 18 e gratuito per i bambini fino ai 12 anni.