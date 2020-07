Venezia – Pescara, i biancazzurri convocati per la partita

PESCARA – In occasione della sfida di campionato tra Venezia – Pescara in programma domani, lunedì 13 luglio alle ore 21 e valida per la 34ma giornata, Andrea Sottil ha fatto la lista dei convocati. Andiamo a vedere tutti i nomi dei calciatori biancazzurri ricordando che il match si potrà seguire in diretta con la webronaca di Calciomagazine.

BIANCAZZURI CONVOCATI PER VENEZIA – PESCARA

1 FIORILLO Vincenzo

12 ALASTRA Fabrizio

22 FARELLI Simone

14 BALZANO Antonio

7 ELIZALDE Edgar

3 DEL GROSSO Cristiano

18 BETTELLA Davide

6 SCOGNAMIGLIO Gennaro

27 ZAPPA Gabriele

40 MASCIANGELO Edoardo

16 DRUDI Miko

25 CRECCO Luca

8 MEMUSHAJ Ledian

5 BRUNO Alessandro

31 BUSELLATO Massimiliano

37 KASTANOS Grigoris

20 PALMIERO Luca

13 CLEMENZA Luca

29 BORRELLI Gennaro

11 GALANO Cristian

19 MANIERO Riccardo

41 BOCIC Milos

10 PUCCIARELLI Manuel

38 BELLONI Nicolas

Foto di Massimo Mucciante sito Pescara Calcio