Vendemmia 2026 in Abruzzo, Fantini Wines: qualità eccellente nonostante caldo e siccità

ORTONA – Il grande caldo e la prolungata siccità hanno reso la vendemmia 2026 una delle più impegnative degli ultimi anni, ma per Fantini Wines il bilancio finale è decisamente positivo. Grazie a una programmazione accurata e a una raccolta anticipata fino a tre settimane rispetto alle annate precedenti, il gruppo vitivinicolo abruzzese è riuscito a preservare qualità, freschezza e profili aromatici delle uve, ottenendo risultati che fanno guardare con ottimismo ai mercati del 2027.

«La qualità è stata eccezionale, le uve sane e la raccolta da record», sottolinea l’enologo capo Dennis Verdecchia, evidenziando come la gestione delle condizioni climatiche estreme sia stata determinante per valorizzare il potenziale dei vigneti. Una sfida affrontata con successo grazie al lavoro sinergico di agronomi ed enologi, chiamati a individuare il momento ideale per la raccolta e le tecniche di vinificazione più adatte.

In Abruzzo la stagione è stata caratterizzata da temperature elevate e stress idrico diffuso, con effetti differenti a seconda delle aree produttive. Il Pecorino ha risposto particolarmente bene alle vendemmie anticipate, mantenendo una buona acidità e una spiccata freschezza, senza rinunciare alla maturità aromatica. Ne derivano vini equilibrati, piacevoli e di grande bevibilità.

Risultati incoraggianti anche per il Trebbiano, che ha conservato freschezza, pulizia espressiva e una solida identità varietale. Positivo inoltre il comportamento del Pinot Grigio, favorito da una raccolta tempestiva che ha permesso di preservare intensità aromatica e vivacità gustativa, elementi sempre più richiesti dai consumatori.

Sul fronte dei vini rossi, il protagonista resta il Montepulciano d’Abruzzo. Le elevate temperature hanno favorito una maturazione completa delle uve, aumentando concentrazione, struttura e maturità fenolica. Le differenze tra territori e parcelle si faranno sentire in fase di degustazione, ma le prospettive appaiono particolarmente interessanti per i vini destinati all’affinamento.

Per Fantini Wines, fondata nel 1994 da Valentino Sciotti e oggi tra le principali realtà esportatrici del Sud Italia, la vendemmia 2026 conferma quindi la capacità di trasformare anche le difficoltà climatiche in un’opportunità. Una base solida da cui partire per consolidare ulteriormente la presenza sui mercati internazionali e continuare a intercettare nuove generazioni di appassionati del vino.