Velocizzazione rete ferroviaria Roma – Pescara, il commento di Pezzopane

REGIONE – “Il 3 marzo la sigla del protocollo d’intesa della ministra Paola De Micheli con i presidenti di Abruzzo, Lazio e l’amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana; si da quindi il via ad un tavolo tecnico che nei prossimi sei mesi si concentrerà sullo studio di fattibilità della tratta ferroviaria.

Un investimento imponente sull’assetto ferroviario dell’intero Paese. La competizione imprenditoriale e la conseguente crescita dei territori è fortemente correlata all’intermodalità. Una rete ferroviaria veloce, capillare, efficiente, è elemento essenziale per aziende e persone, soprattutto relativamente alle aree montane interne, ora fortemente penalizzate. Necessario offrire a tutti i territori le medesime opportunità di crescita economica e il naturale conseguente miglioramento delle condizioni di vita, in un’ottica di crescita generale del Paese.

Anni di battaglie con sindaci, associazioni, pendolari, hanno finalmente prodotto il risultato di un investimento strategico di sviluppo di cui tutti i territori trarranno indubbi e importanti vantaggi. Finalmente il governo ascolta e da risposte ai territori. Non so a quante riunioni, manifestazioni, quanti viaggi in treno con i sindaci! Finalmente un sostanzioso passo avanti con Paola De Micheli ed il Governo Conte”. Così ha dichiarato la Deputata Dem Stefania Pezzopane, da anni impegnata per il miglioramento della tratta ferroviaria e delle infrastrutture delle aree interne dell’Abruzzo.