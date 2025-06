Vela, presentata la 4a Cerasuolo d’Abruzzo Cup

PESCARA – Ritorna a Pescara la veleggiata più emblematica della combinazione tra lo sport del mare e la promozione enogastronomica del territorio abruzzese. Con il nome di un vino fresco e rosato torna la quarta edizione della “Cerasuolo d’Abruzzo Cup” organizzata, come ogni anno, dal Circolo Nautico Pescara 2018 sotto l’egida della FIV IX Zona con il sostegno del Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo, il patrocinio del Comune di Pescara, la collaborazione del Circolo Velico Ortona e il coinvolgimento di una serie di marchi alimentari e sportivi legati alla regione.

Ad illustrare il programma velico e gli eventi a terra che fanno da contorno sono intervenuti questa mattina in conferenza stampa sulla terrazza del CNP2018 il presidente onorario del Circolo Nino Venditti, il consigliere Fabio Tortini, il presidente del Marina di Pescara Gianni Taucci, il direttore del Consorzio Tutela Vini Davide Acerra, l’assessore allo Sport Patrizia Martelli e Oliviero Carducci, Ceo del marchio U-Sail. La formula è sempre quella dei tre giorni di eventi spalmati lungo questo weekend, dal 13 al 15 giugno, di cui due di veleggiate in mare: da Pescara ad Ortona e ritorno la prima, quella di sabato, lungo 23 miglia marine e tra Pescara e Montesilvano la seconda, domenica, il classico quadrilatero che permetterà anche ai turisti in spiaggia di ammirare le vele in competizione.

Le imbarcazioni, d’Altura e Minialtura, provengono da tutti i circoli velici abruzzesi e hanno la possibilità di iscriversi fino all’ultimo giorno. Per ora sono circa una trentina. Una delle novità di questa edizione è la partecipazione di un’imbarcazione brandizzata dal Consorzio Tutela Vini. Si inizia venerdì sera con alzabandiera e inno d’Italia accompagnati dal classico aperitivo per statuto a base di Cerasuolo, poi il sabato lo start della veleggiata che partirà dal porto turistico Marina di Pescara. Gli eventi a terra dedicati ai naviganti sono a base di prodotti tipici e innaffiati dall’immancabile Cerasuolo doc, un vino fresco ed estivo sempre più amato dagli intenditori, fornito dalle cantine aderenti al Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo che affianca la manifestazione fin dal primo anno.

Appuntamenti fissi per gli equipaggi sono il contest fotografico e la master class sul vino Cerasuolo (estensibile anche ad amici e familiari) di sabato sera che quest’anno sarà guidata dal sommelier William Rizzo. In palio per i vincitori della veleggiata ci sono il Trofeo Challenger Cerasuolo d’Abruzzo Cup al primo classificato in tempo compensato, la Coppa Autostar al primo in tempo reale e il 2° Trofeo Cnp, oltre ai premi di categoria. La sera di sabato ritrovo per tutti nella cena conviviale presso il ristorante Osea con dolce offerto dal mastro pasticciere Federico Anzellotti di Emozioni Italiane, mentre domenica Pasta Party con Rustichella d’Abruzzo.

Davide Acerra, direttore Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo, ha dichiarato: “Quella della Cerasuolo Cup è un’idea vincente che associa al mare un vino su cui stiamo puntando molto. Assaporarlo su una barca a vela in compagnia di amici dopo una sana competizione è davvero affascinante”. E Patrizia Martelli, assessore allo sport, ha aggiunto: “L’obiettivo di questo evento che negli anni è cresciuto è centrato ed evidenzia anche l’aumento degli amici del circolo nautico e della vela. L’amministrazione ha l’obbligo di appoggiare coloro che mettono in luce la città”. Gianni Taucci, presidente del Marina di Pescara, ha affermato: “Siamo lieti di essere il contenitore di queste belle iniziative che movimentano il porto turistico e felici di accogliere altre barche provenienti da località turistiche”.

Per Giancarlo Casuscelli, consigliere FIV IX Zona, “anche se si tratta di una veleggiata lo spirito di competizione è sempre presente negli equipaggi che cercheranno di accaparrarsi il trofeo. Sono queste le iniziative che in maniera amichevole avvicinano la gente al mondo della vela”. Oliviero Carducci, Ceo U-Sail, ha concluso: “Abbiamo scelto di abbinare il nostro marchio sportivo alla Cerasuolo per la freschezza dell’idea e lo spirito sportivo del gruppo del Circolo Nautico”.