Nel doppio maschile successo per Antonio Vecchio e Cristian Di Nardo. Le finali si sono disputate la scorsa domenica al Circolo Tennis Boselli

VASTO – Si sono svolte domenica sui campi del Circolo Tennis Vasto Antonio Boselli le finali del Torneo San Michele. A partire dalle ore 15.00 si sono sfidati i finalisti del singolare maschile, doppio maschile e doppio misto. Il torneo ha visto in totale la partecipazione di un centinaio di tennisti. Per ogni tabellone inoltre è stato inserito anche un altro tabellone di “consolazione”. L’evento sportivo è durato quasi un mese. I tennisti amatoriali sono stati premiati con zaini, coppe e targhe.

A vincere il singolare maschile è stato Cristian Di Nardo che ha sconfitto Antonio Portafoglio, direttore del Circolo e direttore del torneo. Terzo classificato Ezio Crugnale che non era presente alla premiazione. Quarto Roberto Bosco. Di Nardo che in questa stagione sportiva ha vinto diversi tornei ha dichiarato dopo la premiazione avvenuta alla presenza di Gabriele Tumini, vice presidente del Circolo: “Vincere singolare e doppio non è mai semplice quindi sono più che soddisfatto e contento. La vittoria la dedico a Bosco, detto il numero 1, e al “Tifoso” che mi sostengono sempre ad ogni finale. Un grazie anche al direttore del Circolo Antonio Portafoglio che mi ha contattato e voluto anche come new entry per la squadra di D1 della prossima stagione. Giocare per il CT Vasto, che è il primo circolo della città, il più storico, mi da grandi stimoli”.

Nel doppio maschile gradino più alto del podio per Antonio Vecchio e Cristian Di Nardo. Secondi classificati Putignano e Fizzano. Nel doppio misto a prevalere è stata la coppia formata da Livio Vizioli e Manuela Antenucci. Secondi classificati Lorenzo Primiano e Antonella Fioredonati.

Il tabellone di consolazione ha visto vincitore nel maschile Rino Flocco che ha battuto Fabio Gileno; nel doppio maschile primi Antonio Altieri e Simone D’Annunzio che hanno sconfitto la coppia formata da Sideri e Marchetti; nel doppio misto primi Gianni D’Isernia e Patrizia Di Marco che hanno battuto Mimmo Sideri e Tiziana Di Lello.