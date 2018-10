Manfredonia – Colormax Civitella C5, la presentazione del match

CIVITELLA CASANOVA – Domani, mercoledì 17 Ottobre, alle ore 20:00 la Colormax Civitella C5 sarà impegnata nel turno infrasettimanale di Coppa Divisione contro la SIM C5 Manfredonia. La squadra pugliese, allenata da mister Monsignori, è una veterana del campionato di Serie B.

In questa stagione, nel girone F, in due incontri, ha già totalizzato 4 punti; mentre, nel primo turno di Coppa ha superato per 4 a 3 i molisani del Chaminade Campobasso calcio a 5. I ragazzi di mister Palusci arrivano al secondo turno dopo aver eliminato, con il punteggio di 0-6, il CUS Molise. La partita di domani sarà anche l’occasione per far scontare la giornata di stop al capitano Coco; squalifica inflitta, per doppio giallo, nella precedente partita di campionato contro la Feldi Eboli.

L’incontro sarà disputato al Palascaloria di Manfredonia (FG). Inoltre, la SIM ricorda a tutti i loro sostenitori che: il ricavato dell’incasso sarà devoluto agli amici della Delfino Manfredonia.

Mister Palusci presenta la partita: ”Ci preme dire che teniamo alla competizione. Martedì, dopo l’allenamento pomeridiano, valuteremo la lista dei giocatori da aggregare alla trasferta tenendo sempre fisso il nostro obbiettivo principale della stagione: il campionato. Questa è una settimana intensa di lavoro e preparazione in vista dell’importante incontro di sabato contro il Real Arzignano, e non vogliamo tralasciare nulla”.