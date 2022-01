Vasto, stanziati 30mila euro per Villa Dinamica e Quartiere San Paolo

Smargiassi: “L’obiettivo dello stanziamento di risorse, da me richiesto, adesso è quello di ridare valore alla Villa e a tutto il quartiere”

VASTO – “Preservare i luoghi di incontro e programmare interventi nei quartieri che più sono rimasti nel dimenticatoio negli anni. Questo è l’obiettivo dello stanziamento di risorse, da me richiesto e approvato in Consiglio regionale nella sessione bilancio, che prevede 30mila euro per lavori alla Villa Dinamica di Vasto. Una struttura che deve diventare una risorsa a tutti gli effetti per la nostra città. Un mio precedente intervento di 45mila euro era stato destinato alla Palestra del Quartiere circa un mese fa, oggi interveniamo sulla Villa: nessun angolo della città deve essere abbandonato e restituire spazi pubblici alla cittadinanza è un impegno che dovrebbe essere condiviso da tutti”. Lo afferma il Consigliere regionale M5S Pietro Smargiassi.

“Questi stanziamenti – prosegue – servono per realizzare, mi auguro nel minor tempo possibile, interventi di messa in sicurezza, con lo scopo di restituirla alla cittadinanza a stretto giro. La Villa Dinamica si trova nel quartiere San Paolo, una zona di Vasto che negli anni è finita in fondo alle priorità nella programmazione degli interventi. Una situazione non più accettabile, per questo ho voluto affrontare la questione e portarla all’attenzione del Consiglio, trovando i fondi per prevedere gli interventi. L’obiettivo adesso è quello di ridare valore alla Villa e a tutto il quartiere, e lavorando in questa direzione potremo farcela”, conclude Smargiassi.