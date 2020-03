Vasto, sette persone denunciate per aver costituito un assembramento

Sette persone di Vasto saranno denunciate per aver costituito un assembramento in zona Sant’Onofrio. Continuano i controlli

VASTO (CH) – Il DPCM 9 marzo 2020, recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19, vieta fino al prossimo 3 aprile, ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Sono sette le persone identificate della Compagnia di Vasto nel corso di controlli sul terittorio poichè, nel tardo pomeriggio del 10 marzo, avevano costituito un assembramento in zona Sant’Onofrio. Saranno denunciate alla Procura di Vasto per inosservanza dell’art. 650 del codice pensale, che così recita: “Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a duecentosei euro”.

Continua il monitoraggio su spazi pubblici e presso bar e ristoranti per il rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti in materia di Coronavirus.