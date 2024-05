Una scuola di alta formazione, rivolta a manager e imprenditori e nata dalla sinergia tra Confindustria L’Aquila e Fondazione OSA

L’AQUILA – Nasce “Excellence”, la Business Academy di Confindustria L’Aquila Abruzzo Interno. Una scuola di alta formazione, con sede all’Aquila, rivolta a manager e imprenditori. L’iniziativa, nata dalla sinergia tra Confindustria L’Aquila e Fondazione OSA, si concretizzerà nell’organizzazione di eventi e momenti di alta formazione per favorire l’acquisizione, lo sviluppo e la condivisione di competenze ed esperienze di imprenditori e manager sulle tematiche prioritarie per lo sviluppo d’impresa. Verranno affrontati temi quali sostenibilità e transizione energetica, leadership e modelli organizzativi, transizione digitale e intelligenza artificiale, struttura finanziaria e controllo di gestione, scenari internazionali e molto altro. Il primo evento della Business Academy è previsto per il 22 maggio prossimo, alle 9,30, all’Aquila, nei locali di Confindustria. Organizzato in collaborazione con Deloitte Climate & Sustainability, l’evento è dedicato al tema della sostenibilità delle imprese e alle

“L’iniziativa nasce da un’attenta rilevazione dei fabbisogni delle imprese associate, che ha fatto emergere la rilevanza strategica dei temi Esg nella definizione dei nuovi modelli di business” spiega il direttore di Confindustria L’Aquila Abruzzo Interno, Francesco De Bartolomeis. Nel corso dell’evento verranno illustrati i criteri di finanza sostenibile, tenuto conto della recente approvazione della direttive “Due Diligence” da parte del Parlamento Europeo. “La mission della Business Academy”, prosegue De Bartolomeis, “è contribuire al percorso di crescita e di sviluppo aziendale; le macroaree e i temi che vengono trattati, pertanto, sono approfonditi a seconda delle necessità dei partecipanti, per lasciare ad ognuno la traccia significativa di un’esperienza e le competenze necessarie al raggiungimento degli obiettivi prefissati”.

“Excellence proporrà eventi, pillole e sessioni formative, visite in aziende leader e percorsi esperienziali” sottolinea Giuseppina Saccomandi, referente area formazione di Confindustria L’Aquila. “Il programma della Business Academy si articola in focus tematici. Per ognuno verranno attivate proposte che mirano a sostenere la comprensione dell’andamento economico sul tema oggetto della formazione, l’acquisizione di conoscenze utili a raggiungere gli obiettivi aziendali e il cambiamento per la crescita aziendale ed il sostegno della competitività”.

Tra i temi oggetto dei percorsi formativi: transizione energetica e sostenibilità, leadership e modelli organizzativi, dinamica finanziaria e controllo di gestione, scenari internazionali e strategie di sviluppo, transizione digitale, governance e crescita aziendale. Oltre alle sessioni formativa sono previste visite nelle aziende. Le imprese interessate possono partecipare al primo evento previa adesione al link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSephd0gEYhTCyKXdvyBWxLNpKYNKTihJXRxZ9qsUF5Q9XTw8g/viewform